21 Mayıs 2019 10:38

Belediye önünde kendini yakan işsiz gencin kardeşi: Ölüm nedeni kriz

İş başvurusu reddedildikten sonra kendini yakan Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, ağabeyinin yaşamına ekonomik krizden dolayı son verdiğini söyledi.

Belediye önünde kendini yakan işsiz gencin kardeşi: Ölüm nedeni kriz

Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal | Fotoğraf: MA

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    İş başvurusu için gittiği AKP'li Şahinbey Belediyesinde darbedilip dışarı çıkartıldıktan sonra bedenini ateşe veren Eyüp Dal'ın kardeşi Mesut Dal, ağabeyinin iş için başvurduğu her kapının yüzüne kapandığını belirterek, yaşamına ekonomik krizden dolayı son verdiğini söyledi.

    Antep’te uzun süreden beri iş arayan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyüp Dal, 16 Mayıs’ta işe başlama umuduyla gittiği AKP’li Şahinbey Belediyesinde darbedilerek dışarı çıkarıldı. Bunu üzerine belediye önünde bedenini ateşe veren Dal, 4 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. 6 yıldır iş arayan Dal, gittiği her kapının yüzüne kapanmasından dolayı yaşamına son verdi. Belediyeden tartaklanarak çıkarılan Dal, kardeşinden aldığı 20 lirayla benzin alıp kendisini yaktı.

    "TELEFONDA ÇOK MUTLUYDU"

    Oğlunun 6 yıl önce cezaevinden çıktığını ve 6 yıldır işsiz olduğunu anlatan anne Türkan Dal, köyde kaldıkları sıra kendisine "Anne fabrikada işçi alıyorlarmış. Arkadaşım beni aradı. Onun için Antep’e gideceğim" dediğini aktardı. Antep’e gittikten sonra o fabrikaya alınmadığını söyleyen Dal şunları söyledi:

    "Aradan 3 gün geçtikten sonra beni arayıp ‘Dolmuşa binip Antep’e gelin. Belediyede beni işe aldılar. Yarın iş başı yapacağım’ dedi. Telefonda çok mutluydu. Yıllardan sonra iş bulmuştu. Ben de ‘Biz gelemeyiz ama eşini göndereyim’ dedim. Ertesi gün sabahtan hazırlanıp Şahinbey Belediyesine gidiyor. Belediyeye gidince orada çalışanlar oğluma ‘Senin sabıkan var, seni işe alamayız’ diyorlar. Onlar öyle deyince biraz tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından da kendisini ateşe veriyor. Ben de oğlumla yaşanan tartışmayla ilgili bilgi almak için belediyeye gittim. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüşmek istedim. Memurlar engel oldu, görüştürmediler. Oğlum kendisini neden başka bir yerde değil de belediyenin önünde yaktı? Kimse gelip bize başsağlığı da dilemedi.”

    Eyüp Dal'ın eşi Elif Dal ve annesi Türkan Dal | Fotoğraf: MA

    KARDEŞİNDEN ALDIĞI PARAYLA BENZİN ALIYOR

    Kendisini yakmadan birkaç saat önce yanına geldiğini anlatan kardeşi Mesut Dal da ağabeyinin harçlığı kalmadığı için kendisinden para istediğini söyledi. Kendisine 20 lira verdiğini belirten Dal, ağabeyinin kendisini yakacağını aklına dahi getirmediğini dile getirdi. Aradan birkaç saat geçtikten sonra polisin kendisini arayıp hastaneye çağırdığını ifade eden Dal, "Ben hemen hastaneye gidip onunla görüştüm. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. O da bana ‘Belediyeye iş için gittim. Beni terslediler. Azarlayıp dışarı çıkardılar’ dedi. Hiçbir insan durduk yere kendisini belediyenin önünde yakmaz. Kardeşim kendisini belediyenin önünde yakıyor. Ancak polis tutanağında olayın arka bahçede yaşandığı yazıyor. Bu olayın aslı neyse çıkarılsın istiyoruz. Biz ne para ne de pul istiyoruz. Kardeşimizin kendisini yakmasında kimin payı varsa ortaya çıkarılsın" diye konuştu.

    "ÖLÜMÜNÜN NEDENİ EKONOMİK KRİZDİR"

    Ağabeyini belediyeden kimin arayıp işe alındığını söylediklerini araştırdıklarını belirten Dal, iş için nereye başvurduysa hep olumsuz yanıt aldığını söyledi. Bu durumun onu çok kötü etkilediğini vurgulayan Dal, "Antep Büyükşehir Belediyesinde Fatma Şahin’in yanına gitti. O da iş sözü verdi. Fakat hepsi yalan dolan çıktı. Fabrikalarda falan da iş bulamadı. Yani kardeşimin ölümünün nedeni ekonomik krizdir. Fabrikalar sürekli işçi çıkarıyor. İşçi alımı falan yok. Sokakta binlerce işsiz var. Bir daha da kimsenin başına böyle bir şey gelmesin" diye konuştu.

    Eyüp Dal’ın 5 yıllık eşi Elif Dal ise, "Eşimi genç yaşında kaybettim. Kendimi çok kötü hissediyorum. Allah başka kimsenin başına vermesin. Benim eşim yıllardır iş arıyordu. Kimseye bir kötülüğü olmadı" dedi. (Antep/MA)

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