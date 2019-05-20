Google Huawei'nin yeni telefonlarda Android lisansını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Çinli Huawei şirketi ile anlaşmasını sınırlandırdı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Android işletim sisteminin Google'ın geliştirdiği sürümü güncellenemeyecek. Google'ın aldığı karar şimdilik Huawei telefonuna sahip olan kişileri etkilemiyor. Ancak Android işletim sisteminin güncellemesi yapıldığında Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak.

Trump, Çin'le yaşadıkları ekonomik çarpışmanın hamlelerinden biri olarak çıkardığı kararnamede açık adı yazılmasa da Çin telekomünikasyon tekeli Huawei’nin ürünlerinin ABD firmaları tarafından kullanılmasını yasaklayan bir kararnameye imza atmıştı.

Android'in resmi hesabından yapılan açıklamada ise mevcut Huewei kullanıcılarının Google Play ve Google Play Protect'i kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

YENİ TELEFONLARDA GOOGLE PLAY, GMAIL VE YOUTUBE'A DA ERİŞİM OLMAYACAK

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmayı kısıtladıklarını açıkladı. Karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android yazılımı güncellenemeyecek; bu telefonlarda uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play erişimi olmayacak. Gmail ve YouTube gibi Google lisanslı uygulamalara erişim olmayacak. Mevcut Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek.

HUAWEI KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRİYOR

Huawei ise böylesi bir duruma hazırlıklı olduklarını, son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde kendi yazılımını devreye sokmak için çalıştıklarını açıklamıştı. Çin'de kullanılan bazı modellerin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ AKILLI TELEFON ÜRETİCİSİ NASIL ETKİLENECEK?

Huawei dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda. Çin'de zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak şirketin en büyük ikinci pazarı olan Avrupa'da bu durumun nasıl sonuçlar doğuracağı merak ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Trump geçen hafta içinde imzaladığı başkanlık emrinde, açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükümet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağını ve -isim belirtilmese de- Huawei’nin ürünlerinin de ABD firmaları tarafından kullanılmasını yasaklayan bir kararnameye imza atmıştı.

Yaptırım kararlarına ilişkin şirketin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei ise kararın Huawei’nin performansı üzerinde çok büyük bir etkisi olmayacağını belirtmiş, yaptırımların Huawei’nin büyümesini durduramayacağını ancak kısmen yavaşlatabileceğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)

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