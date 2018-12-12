FotoÄŸraf: Rusya BaÅŸkanlÄ±k Ofisi/Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
Huawei yÃ¶neticisi Wanzhou, 10 milyon Kanada dolarÄ± kefaletle serbest
Kanada'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã‡inli telekom firmasÄ± Huawei'nin Mali Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Meng Wanzhou, kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Çinli telekom debi Huawei'nin sahibinin kÄ±zÄ± ve ÅŸirketin Mali Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Meng Wanzhou gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Kanada'da kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Wanzhou'nun dün (11 AralÄ±k 2018) Vancouver'da çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan 10 milyon Kanada DolarÄ± (yaklaÅŸÄ±k 40 milyon Türk LirasÄ±) kefalet ödemesine karar verildi.
Wanzhou, Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± deldiÄŸi iddiasÄ±yla dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ktan yargÄ±lanmak üzere ABD'ye iade edilmeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu belirtiliyor.
Wanzhou'nun ÅŸimdilik Kanada'dan ayrÄ±lmamasÄ±na ve kaldÄ±ÄŸÄ± yerin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda elektronik olarak gözlem altÄ±nda tutulmasÄ±na hükmedildi. Meng Wanzhou, 6 Åžubat'ta yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)