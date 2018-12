Ã‡in, iPhone modellerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± patent ihlali gerekÃ§esiyle yasakladÄ±

Çin'de birçok iPhone modelinin satışının patent ihlali nedeniyle yasaklandığı bildirildi.

ABD merkezli teknoloji firması Qualcomm, Çin'de mahkeme kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu.

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu savunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, "Müşterilerimizle olan ilişkimize büyük değer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Fakat aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin kalıcı inancımız var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Apple'ın açıklamasında, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürüldü.

MİSİLLEME OLARAK YORUMLANDI

Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mıng'ın serbest bırakılmasını talep etmişti. Çin mahkemesinin Apple ürünlerine ilişkin kararının, yaşananlara misilleme olduğu yorumları yapıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Aralık 2018 22:44

