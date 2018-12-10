Ã‡in, iPhone modellerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± patent ihlali gerekÃ§esiyle yasakladÄ±

Ã‡in'de birÃ§ok iPhone modelinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n patent ihlali nedeniyle yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD merkezli teknoloji firmasÄ± Qualcomm, Çin'de mahkeme kararÄ±yla Apple'Ä±n birçok modelinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Qualcomm'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararÄ±yla iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Åžirketin açÄ±klamasÄ±nda, dava konusu olan iPhone modellerinde kullanÄ±lan 2 patentin Qualcomm'a ait olduÄŸu savunuldu.

AçÄ±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen Qualcomm'Ä±n BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Don Rosenberg, "MüÅŸterilerimizle olan iliÅŸkimize büyük deÄŸer veriyoruz ve nadiren mahkemelerin hizmetine baÅŸvuruyoruz. Fakat aynÄ± zamanda fikri mülkiyet haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin kalÄ±cÄ± inancÄ±mÄ±z var. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

Apple'dan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabasÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ± dünyanÄ±n her yerinde soruÅŸturulan bir ÅŸirketin çaresiz giriÅŸimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müÅŸterilerimiz için mevcut bulunmaktadÄ±r" denildi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Apple'Ä±n açÄ±klamasÄ±nda, davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalÄ±ÅŸan ürünleri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halihazÄ±rda satÄ±ÅŸta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için kapsam dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ileri sürüldü.

MÄ°SÄ°LLEME OLARAK YORUMLANDI

Huawei'nin sahibinin kÄ±zÄ± ve Mali Ä°ÅŸler Direktörü MÄ±ng Vancou, ABD'nin Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmek suçlamasÄ±yla 1 AralÄ±k'ta Vancouver kentinde tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Çin, Kanada'dan, ABD'nin Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deldiÄŸi gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan MÄ±ng'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Çin mahkemesinin Apple ürünlerine iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n, yaÅŸananlara misilleme olduÄŸu yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Apple'Ä±n piyasa deÄŸeri 1 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 22:44

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