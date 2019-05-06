Trump’ın Çin hamlesi dünya ekonomisini etkiledi

Çin ile ticaret görüşmelerinin iyi gittiği düşünülürken ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz şekilde, sürecin çok yavaş ilerlediğini söyledi ve cuma günü yüzde 10’luk vergi dilimini yüzde 25’e yükselteceğini açıkladı.

Trump, pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Çin, 10 aydır ABD’ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10, cuma günü yüzde 25’e çıkacak. Çin’den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, “Çin ile ticaret anlaşması devam ediyor ancak tekrar müzakere etmek istemeleri nedeniyle çok yavaş ilerliyor” dedi.

Trump’ın geçen hafta söylediği, “Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandı” ifadelerini değiştirmesinin ardından Çin’in Shanghai endeksi yüzde 5.2 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3.3 düştü.

ABD’nin S&P 500 vadeli işlemleri de yüzde 2 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bölge borsalarındaki sert kayıplara paralel yüzde 2 düşüş kaydetti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Trump’ın açıklama ve müdahaleleri petrol fiyatında düşüşe yol açtı. Brent petrol fiyatı ise yüzde 2.15 kayıpla 69.30 dolara indi.

Enerji ithalatı yüksek olan Türkiye için petrol fiyatlarındaki gerileme iyi haber olsa da, Çin-ABD arasında anlaşma beklenirken ortaya çıkan ani değişiklik Türkiye için sorunları büyütecek.

Küresel dalga yaratabilecek yeni gelişme Türkiye’de, sermaye kaçışı sonucu kurların, faizlerin yükselmesi gibi ekonomik krizi derinleştirecek sonuçlara yol açacak.

ÇİN MERKEZ BANKASININ HAMLESİ BOŞA DÜŞTÜ

Çin Merkez Bankası (PBOC) küçük ve orta ölçekli bankaların zorunlu karşılıklarını düşürerek ekonomiye 280 milyar yuan (41 milyar dolar) kaynak yaratacağını açıkladı.

Zorunlu karşılıkların düşürülmesi ekonomideki yavaşlama nedeniyle zor durumdaki şirketlere destek olacak.

Merkez Bankası her ne kadar likidite destekleme adımları atsa da Trump’ın tweeti Çin piyasalarını altüst etti. (EKONOMİ SERVİSİ)