ABD, Çinli Huawei'yi "bilgi hırsızlığı ve dolandırıcılık"la suçluyor

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırlarını çalmak ve bankaları dolandırmakla suçladı.

AA'nın haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei'ye açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirildi.

Huawei'nin "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı" gibi suçlarla adaleti engellediği öne sürülen açıklamada, şirketin aynı zamanda ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kanada'da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Mıng, ABD'ye teslim edilmesi durumunda Huawei'nin İran ile faaliyetleri konusunda "ABD bankalarını yanlış yönlendirmek" başta olmak üzere 13 ayrı suçtan yargılanacak.

ÇİN: SUÇLAMALARIN ARKASINDA SİYASİ MANİPÜLASYON VAR

Çin hükümeti ise ABD suçlamalarının arkasında siyasi manipülasyonların olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Bözcüsü Geng Şuang'ın yazılı açıklamasında "ABD bir süredir, belirli Çin şirketlerinin itibarını sarsmak, kovuşturmak ve bu şirketlerin meşru ve yasal faaliyetlerini boğmak için devlet gücünü kullanıyor" denildi.

Sözcünün açıklamasında "Bunların arkasında güçlü siyasi motivasyonlar ve siyasi manipülasyonlar bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Çin hükümeti ayrıca, Huawei hakkındaki suçlamalardan "çok kaygılı" olduklarını belirtti ve ABD Adalet Bakanlığı'na Mıng için çıkartılan tutuklama emrinin derhal geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Sözcü Geng, Kanada hükümetine de, MIng'In serbest bırakılması çağrısında bulundu.

HUAWEI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şirketten yapılan açıklamada da suçlamalar reddedildi. Huawei'nin AFP Haber Ajansına yolladığı açıklamada "Huawei şirkete karşı getirilen suçlamaları öğrenmekten hayalkırıklığı duyuyor. Şirket, kendisinin, yan kuruluşların ya da bağlı şirketlerin, iddianamede dile getirilen ABD yasaları ihlallerini reddediyor" denildi. Açıklamada Mıng'ın da "herhangi bir suç işlemediği ve ABD mahkemelerinin de sonunda bu kanıya varacağı" savunuldu.

HUAWEI KRİZİ NEDİR?

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng’ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı, Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıkarıldığı mahkemece 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada hükümetinden 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı ancak bunlardan 8'inin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Kanada makamları, Çin hapishanelerindeki vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor. (DIŞ HABERLER)