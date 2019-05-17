17 Mayıs 2019 15:00

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün | Kaos GL Editörü Yıldız Tar: 17 Mayıs’ı LGBTİ+ yasaklarının gölgesinde karşılıyoruz.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

Fotoğraf: Cem GÜL

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    Zeliş Irmak
    İstanbul

    1990 yılında Dünya Sağlık Örgütünün eşcinselliği ‘hastalıklar’ listesinden çıkarmasının yıl dönümü olan 17 Mayıs, Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak kabul ediliyor.

    Ancak özellikle Türkiye’de 17 Mayıs kutlama yapılan bir günden ziyade mücadele günü olarak geçiyor. Kaos GL Editörü Yıldız Tar, “Türkiye’de maalesef bu sene 17 Mayıs’ı LGBTİ+ yasaklarının gölgesinde karşılıyoruz” diyor.

    “DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN VERMİŞ OLDUĞU KARAR GECİKMİŞ BİR KARARDI”

    Yıldız Tar, “Dünya Sağlık Örgütünün 1990 yılında vermiş olduğu karar, senelerce devam eden insan hakları ihlallerinin son bulması açısından önemli bir karardı” diyor ve ekliyor “Ancak çok gecikmiş bir karardı.”

    LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklandığını hatırlatan Tar, “OHAL’de ilan edilen Ankara’da süresiz bir LGBTİ+ etkinlikleri yasağı vardı. Kaos GL’nin başvurusu sonucu mahkeme bu yasağı kaldırdı. Ama yasağın kalkmasının ardından Ankara’da yapılan ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis saldırısı, Pembe Hayat’ın etkinliğinin tekrar yasaklanması Ankara Valiliğinin yargı kararına uymadığını gösteriyor. Ve biz şu anda resmi bir yasak olmasa da fiilen etkinlik bazlı yasaklarla ve LGBTİ+’ların ifade özgürlüğünün ihlal edildiği bir durumda giriyoruz 17 Mayıs’a” diyor.

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    “ONUR HAFTASI YAKLAŞIRKEN TEDİRGİNLİK ARTIYOR”

    Yıldız Tar, Onur Haftalarının yaklaştığını ancak geçen yıllardaki deneyimlerini düşününce bir tedirginlik yaşadıklarını söylüyor: “Temel hak ve özgürlüklerin yine ihlal edileceği endişesi var.”

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    Yıldız Tar

    (Ekran Görüntüsü, Evrensel WebTV 5 Dakikada programından alınmıştır)

    "LGBTİ+'LAR SÖZ KONUSU OLUNCA POLİSLER FAİLE DÖNÜŞÜYOR"

    Türkiye’de her zaman can yakıcı bir olay olan nefret cinayetleri ve nefret saldırılarına karşı yasal bir koruma olmadığının altını çizen Tar, “Yargı yoluna gidildiğinde çoğu zaman cezasızlıkla sonuçlanıyor. Bu hakların korunmasına katkı sağlaması gereken polis gibi kolluk kuvvetleri, LGBTİ+’lar söz konusu olduğunda faile dönüşüyor ve hak ihlallerinin uygulayıcısı haline geliyor” vurgusu yapıyor.

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    “ÇALIŞMA ALANINDA, MEDYADA AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA KALINIYOR”

    Yıldız Tar, çalışma alanında da pek çok zorlukla karşılaşıldığını anlatıyor: “Çalışma hakkıyla ilgili bizim yaptığımız araştırma sonuçlarına göre hem özel sektörde hem kamuda LGBTİ+’lar kimliklerini gizlemek zorunda bırakılıyor. Hem işe alım sürecinde hem de iş hayatının geri kalanının her adımında doğrudan ayrımcılıkla karşı karşıya kalınıyor. Medyada da benzer bir tablo var. Kaos GL’nin ‘2018 Yılı Medya İzleme Raporu’na göre medyada yayımlanan haberlerin neredeyse yarısında nefret söylemi ve ayrımcı dilin çok fütursuzca kullanıldığını görüyoruz. LGBTİ+ örgütlerinin doğrudan hedef gösterildiği hatta ‘LGBTİ+ dernekleri kapatılsın’ gibi çağrıların çok rahat yapılabildiğini görüyoruz.”

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    Bugün özellikle Türkiye’de, LGBTİ+’ların ifade, örgütlenme özgürlüğü, çalışma hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, en temel haklardan olan yaşama hakkı çok ciddi tehdit altında.

    “HER ALANDA LGBTİ+’LARIN EŞİTLİĞİNİ SAVUNMAKLA BAŞLAYALIM”

    Homofobiyle mücadelenin sadece kişisel bir mesele olmadığını vurguluyor Yıldız Tar: “Homofobi kişisel bir tutumu aşan, bütün bir toplumu şekillendiren bir ayrımcılık ideolojisi. Haliyle buna karşı mücadelenin de bütün toplum kesimlerini içerecek şekilde çok katmanlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunun bir adımı yasal korunma, yasal eşitlik iken bunun bir diğer adımı toplumsal farkındalık ve toplumsal eşitlik için yapılacak çalışmalar olabilir.”

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    Tar, homofobiyle, transfobiyle mücadele ederken akılda tutulması gerekenin ise “Herkesin sahip olması gereken, sahip olduğu varsayılan temel hak ve özgürlüklere LGBTİ+’ların da erişiminin sağlanması” gerekliliği olduğunu söylüyor.

    Kaos GL Editörü Tar, “Bu toplumda yaşayan herkese bu eşitliği sağlaması için bir sorumluluk düşüyor. Bulunduğumuz her alanda ısrarla LGBTİ+’ların eşitliğini savunmak çok iyi bir başlangıç olabilir” diyor.

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