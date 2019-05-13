Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü

Antalya’da 39 yaşındaki trans kadın Gökçe Saygı, bir erkek tarafından sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seslerin birinci katta oturan trans kadın Gökçe Saygı'nın evinden geldiğinin söylenmesi üzerine eve giren ekipler, Saygı'yı kan içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, sırtından 7 kez bıçaklandığı görülen Gökçe Saygı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinin yanı sıra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yandaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Kimliği belirsiz cinayet zanlısı erkeğin, Gökçe Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak hızla uzaklaşma anı görüntülere yansıdı.

Gökçe Saygı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (Antalya/DHA)