Failler cezasÄ±z kalÄ±yor, trans cinayetleri artÄ±yor

TÃ¼rkiye trans cinayetlerinde Avrupaâ€™da birinci, dÃ¼nyada dokuzuncu sÄ±rada. KÄ±vÄ±lcÄ±m Arat, Seyhan Arman ve Niler Albayrak transfobiyi konuÅŸtuk.

Åženay KUMUZ

Ä°stanbul

Trans kadÄ±n Esra AteÅŸ’in ölümünden sonra gözler bir kez daha trans cinayetlerine yöneldi. Avrupa trans aÄŸÄ± Transgender Europe’in (TGEU) 2015 yÄ±lÄ±ndaki raporuna göre Türkiye trans cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sÄ±rada yer alÄ±yor. Ölenlerin çoÄŸu da hayatlarÄ±nÄ± sürdürebilmek için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sokaklarda ya da yaÅŸadÄ±klarÄ± evlerde vahÅŸice katledildiler. Ä°stanbul LGBTÄ° DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± KÄ±vÄ±lcÄ±m Arat, Oyuncu Seyhan Arman ve CHP AvcÄ±lar Ä°lçe Yöneticisi Niler Albayrakla trans cinayetlerini ve transfobiyi konuÅŸtuk.

FAÄ°LLER CEZASIZ KALIYOR

Türkiye’de homo-transfobik saldÄ±rlarÄ±n artarak devam ettiÄŸini söyleyen KÄ±vÄ±lcÄ±m Arat, AKP’nin iktidara gelmesinden sonra durumun daha vahim hale geldiÄŸini vurguladÄ±. Sadece homo-transfobik saldÄ±rÄ±larÄ±n deÄŸil bir bütün olarak kadÄ±nlara dönük saldÄ±rÄ±larÄ±n ve cezasÄ±zlÄ±k durumunun da hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arat, ÅŸöyle konuÅŸtu: “TranslarÄ±n durumu daha fazla can sÄ±kÄ±cÄ± ve umutsuz bir hal aldÄ±. Toplum kamplara bölündü. Ä°nsanlarÄ±n birbirinden korkuyor, güven duyulmuyor, ve nefret çoÄŸalÄ±yor.”

Translara yönelen saldÄ±rÄ±larda failin cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Arat, toplumda da ihbarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve translarÄ±n hedef haline getirildiÄŸini anlattÄ±: “TÄ±pkÄ± kadÄ±n cinayetlerinde olduÄŸu gibi trans cinayetlerinde de katiller çeÅŸitli sebeplerle ceza indirimi almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, bu indirim sebepleri tÄ±pkÄ± kadÄ±n cinayetlerindeki gibi alabildiÄŸine yaygÄ±n. Hande bu ülkenin en iÅŸlek caddesinde, yüzlerce kameranÄ±n olduÄŸu bir ortamda kaçÄ±rÄ±ldÄ±, dövüldü, tecavüz edildi, doÄŸrandÄ± ve bir ormanlÄ±k alanda cesedi yakÄ±ldÄ±, fakat hâlâ tek bir tutuklu yok.” Arat, kendisinin de pompalÄ± tüfekle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yine saldÄ±rganÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

‘SÄ°YASÄ°LERÄ°N SÖYLEMLERÄ° SUÇU ARTIRIYOR’

SanatçÄ± Seyhan Arman kadÄ±na, hayvana ya da translara dönük saldÄ±rÄ±larÄ±n birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Arman, siyasilerin nefret söylemleri sonucu toplumun da kendine görev çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nefret suçlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor: “Bu ülkenin bakanÄ± çÄ±kÄ±p ‘EÅŸcinsellik bu yüzyÄ±lÄ±n sorunu deÄŸildir’ dediÄŸi zaman bu, sokaktaki trans kadÄ±nÄ±n öldürülmesi olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Zaten nefrete sahip olan öyle bir insana da aradÄ±ÄŸÄ± bahaneyi vermiÅŸ oluyorsun.”

Arman saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ±na raÄŸmen “KadÄ±nlarÄ±n, trans bireylerin ya da ‘öteki’ kavramÄ± içerisinde saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün kitlelerin biraz daha görünür, güçlü ve örgütlü olduÄŸunu düÅŸünüyorum” diyor.

‘ÖLDÜKTEN SONRA BÄ°LE NEFRET’

25. dönem CHP Ä°stanbul 3. Bölge Milletvekili Önseçim Aday AdayÄ± olan ve ÅŸimdi AvcÄ±lar’da hem mahalle delegesi hem de ilçe yöneticisi olarak aktif siyaset yapan ancak yaÅŸamÄ±nÄ±n birçok döneminde nefret saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ trans kadÄ±n Niler Albayrak da sÄ±rf trans olduÄŸu için geçmiÅŸte uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. Albayrak, aylarca yataÄŸa baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bedeni kadar ruhunun da bu süreçlerde çok yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yine de mücadeleyi sürdürdüÄŸünü söylüyor. “Trans cinayetlerini duyduÄŸumda tabii ki çok üzülüyorum ama üzüntümün en büyük nedenlerinden biri de cenazelerimizin ortada kalmasÄ±. Cinsel kimliÄŸimizden dolayÄ± neredeyse namazÄ± kÄ±ldÄ±racak imam bile bulamÄ±yoruz, rica minnetle yaptÄ±rabiliyoruz. Öldükten sonra bile transfobik-homofibik yaklaÅŸÄ±mlara maruz kalÄ±yoruz.”

Homofobik saldÄ±rÄ±larÄ±n sistematik olduÄŸunu söyleyen Albayrak, “Hiçbir hükümet, LGBTÄ°+ haklarÄ± için çalÄ±ÅŸma yapmadÄ±, zaten homofobik olan toplum da yasal çerçevede ‘nasÄ±lsa bunlara kimse sahip çÄ±kmÄ±yor’ deyip rahatlÄ±kla ÅŸiddet uyguluyor. Bunu hak görüyor. Birçok yasal boÅŸluk var.” ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda da ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Albayrak, “Kimse bize iÅŸ vermek istemiyor. Pek çoÄŸumuz fuhuÅŸ sektöründe çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 11:52

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