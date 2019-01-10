İzmir'de trans kadını öldüren polis tutuklandı

İzmir Alsancak'ta trans kadın Hande Şeker'i öldüren Şeker'in arkadaşı Nil'i ise yaralayan polis A. D. tutuklandı.

Hande Şeker’in arkadaşı Nil, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Bozyaka Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesinin ardından İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu’ndan Avukat Deniz Yenikaya, Nil ile görüştü.

KaosGL.org’da yer alan haberde, Avukat Yenikaya şu bilgileri verdi: Polis memuru A.D. ile arkadaşı A.T.K. müşteri olarak seks işçisi trans kadın Hande Buse Şeker’in evine geldi. A.D., bütün evi gezmek istedi ancak izin verilmeyince silahını çıkartarak ateş etti. Hande Buse Şeker hayatını kaybetti. Ardından polis memuru A.D. ile arkadaşı A.T.K., Hande’nin evdeki iki trans kadın arkadaşının evden çıkmasına izin vermedi. “Kimse buradan çıkamaz” diyerek iki kadını eve kilitledi. A.D. evden çıkmaya çalışan Nil’i ve kendi arkadaşı A.T.K’yi silahla yaraladı.

Av. Yenikaya, Nil’in ifadesine ilişkin tutanağın kendilerine verilmediğini ve şikayetçi olacaklarını da ekledi.

GENÇ LGBTİ+'DAN EYLEM ÇAĞRISI

İzmir Genç LGBTİ+ Derneği de davanın takipçisi olacağını duyurdu. Dernek, 10 Ocak saat 18.30’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacak.

TUTUKLANDI

Polis A.D., bu sabah adliyeye sevk edildi. A.T.K. ise emniyetten serbest bırakıldı. A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Alsancak ilçesinde trans kadın polis tarafından öldürüldü.

Trans kadın Hande Şeker ve arkadaşı Y.A.’nın evine gelen A.T.K. ile aralarında tartışma çıktı.

DHA’nın haberine göre, bu sırada sokakta bekleyen ve A.T.K.’nin arkadaşı olduğu öğrenilen polis A.D., yukarı çıktı. Tartışmaya dahil olan polis A.D. tabancasını çıkartarak peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hande Şeker ile arkadaşı Y.A. yaralandı. Saldırgan A.T.K. de yerden seken kurşunla ayağından yaralandı.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak Hande Şeker olay yerinde hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan A.T.K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis A.D. ile A.T.K. gözaltına alındı, A.D. tutuklandı.

Sağlık durumu iyi olan Y.A.'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Hande Şeker’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)