15 Mayıs 2019 10:07
Son Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2019 11:11

İşsizlik oranı zirveyi korudu: Yüzde 14,7

İşsizlik Şubat 2019’da yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,1 puan artarken, Ocak'a göre değişim göstermedi.

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İşsizlik oranı zirveyi korudu: Yüzde 14,7

Fotoğraf: DHA

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı işsizlik oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre işsizlik Ocak’taki seviyeyi sürdürerek yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı en son uluslararası krizin etkili olduğu Şubat 2009'da yüzde 14,8 ile zirve yapmıştı.

    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 16,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile yüzde 26,1 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puanlık artış ile yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

    Grafikler: TÜİK

    811 BİN KİŞİ İSTİHDAM DIŞINA İTİLDİ

    İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 44,8 oldu.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,4 puan arttı.

    İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5

    İşgücü 2019 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 71,4, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 34,0 olarak gerçekleşti.

    3 İŞÇİDEN BİRİ KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

    Şubat 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %22,8 oldu. 

    Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 46,0 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 13,6 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 23 bin, sanayi sektöründe 4 bin, inşaat sektöründe 14 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 108 bin kişi arttı.

    İKTİSATÇILAR NE DİYOR?

    TÜİK'in açıkladığı işsizlik trakamlarına ilişkin ekonomistlerden de yorumlar geldi.

    Ümit Akçay: İşsizlik, eğitim düzey düşük olan kesimleri daha çok vuruyor. Aşağıdaki tabloda sarı ile işaretli alanlar işsizlik artışının 5 puandan fazla olduğu kesimleri gösteriyor. 'Okur-yazar olmayanlar' ve 'mesleki veya teknik lise' mezunları en olumsuz etkilenen kesimler.

    Prof. Veysel Ulusoy: Türkiye ekonomisinde sanayi üretiminde 2 yüzde puan düşüşün karşılığı ortalama 300 bin işsizdir. Bu ise işsizlik rakamlarında en az yüzde 1 puan artış demektir. Verilerde bunu göremiyoruz.

    Mustafa Sönmez: TÜİK, Ocak ayının işsizliğini Şubat'ta artmamış gösterdi: Yüzde 14,7. Oran Ocak ayında da yüzde 14,7 idi. Sayı 4 milyon 668 binden 4 milyon 730 bine çıkmış gösterildi, o kadar. Tahminler işsizlikte yüzde 15 ile rekor seviyeydi. Mevsim etki lerinden arındırılmış işsizlik, TÜİK'e göre yüzde 13,3'ten 13,6'ya çıktı. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 15,5'tan 15,8'e yükseldi. TÜİK'e göre, mevsimsellikten arındırılan işsizlik arttı, ama arındırma yapılmayınca değişmedi.

    AĞBABA: TEK ADAM REJİMİ DEĞİŞMEDİKÇE İŞSİZLİK ÇÖZÜLEMEZ

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını “AKP iktidarı ve tek adam rejimi değişmedikçe işsizlik sorunu da ekonomik kriz de çözülemez” diye yorumladı.

    Türkiye’nin bir yandan yüksek enflasyon ve diğer yandan yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşadığını söyleyen Ağbaba; “Ekonomideki durgunluk ve küçülmeye yüksek işsizlik ve enflasyon oranları eşlik ediyor. Eylül ayında Damat Bakan’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program her geçen ay hatta her geçen gün iflas etmeye devam ediyor. Saltanat ve makam peşinde koşanlar ülkeyi uçurumun kenarında itmekten tereddüt etmiyor” dedi.

    “ALBAYRAK’IN YENİ EKONOMİK PROGRAMI ÇÖKTÜ”

    Genç işsizlik rakamlarındaki artışa da dikkat çeken Ağbaba, “Damat Bakan’ın 2019 yılı için ön gördüğü yüzde 12,1 oranında ki işsizlik tahmini çoktan tarihe karışmış, Berat Albayrak ‘ın Yeni Ekonomik Programı da yapısal reformları da çoktan çökmüştür” dedi. Türkiye tarihinin en büyük iki ekonomik krizi olan 1994 ve 2001 krizlerinde işsizlik oranları yüzde 9 seviyesinde iken işsizliğin şu an yüzde 14,7 seviyesinde olduğunu hatırlatan Ağbaba; “Bir bakıma ülkemiz AKP ve tek adam rejimi ile ülke tarihinin en büyük ekonomik krizine sürüklenmiştir. AKP iktidarı ve tek adam rejimi değişmediği müddetçe işsizlik sorununun çözülme şansı yoktur” dedi.

    Ağbaba, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, üye ülkelerde aktif nüfus içinde işsizlik oranı sıralamasında Türkiye’nin Yunanistan’ın ardından 2. sırada yer aldığının da altını çizdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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