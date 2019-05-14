Sanayide kriz sürüyor: Sanayi üretimi mart ayında yüzde 2,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.2 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2.1 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı. Endeks, ara malında yüzde 2.7, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.4 ve sermaye malında yüzde 3.4 yükselirken, enerjide yüzde 0.6 geriledi.

Grafik: Mustafa Sönmez

İMALAT SANAYİİ GERİLEDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2.2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 geriledi. Endeks, ara malında yüzde 5.6, sermaye malında yüzde 3.4 azalırken, dayanıklı tüketim malında yüzde 5.1, dayanıksız tüketim malında yüzde 0.6 ve enerjide yüzde 3.5 arttı.

2018’E GÖRE SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sanayi üretim endeksi verilerini Evrensel’e değerlendiren İktisatçı Mustafa Sönmez, “Sanayi üretimi mart ayında şubata göre biraz düzelmiş gibi görünüyor fakat bu yanıltıcı. Şubat rakamları çok düşük gelmişti. Çeyrek dönem itibariyle bakıldığında hem 2018’in son çeyreğine, yani krizin baş gösterdiği zaman dilimine hem de 2018’in ilk çeyreğine yani 1 yıl öncesine göre sert bir düşüş devam ediyor” dedi.

DARALMANIN İŞARETİ

Düşen rakamların ay sonunda açıklanacak olan 1. çeyrek büyüme rakamları konusunda fikir verdiğini söyleyen Sönmez, “Ekonomide yüzde 3-4 civarında bir küçülme geleceğinin işareti de sayılabilir. Bu sonuçlar şaşırtıcı değil. Sanayi daralma teşkil ediyor” dedi.

KRİZ SEKTÖR SEKTÖR YAYILIYOR

“Özellikle inşaata girdi üreten çimento, cam, seramik ve diğer birçok sektör en büyük sarsıntıyı yaşıyor” diyen Sönmez, “Keza demir-çelik başta olmak üzere metal sanayii. İnşaata girdi veren sektör birinci sırayı taşıyor. İkinci olarak iç talebin çok daraldığı dayanıklı tüketim malları, yani otomobil ve beyaz eşya sektöründe ciddi daralmalar devam ediyor. Bu derece derece diğer sektörlere de yansıyor. Sanayide kriz bütün sertliğiyle varlığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE REKOR İŞSİZLİĞE UYANACAK"

İşsizlik rakamları ise yarın açıklanacak. Açıklanacak rakam ile beraber “Türkiye’nin, tarihinin en büyük işsizliğine uyanacağını” söyleyen Sönmez, resmi rakamlara göre yüzde 15 dolayında, 5 milyon civarında resmi işsizlik açıklanacağını beklediğini söyledi. Sönmez, “Bu bir rekor. Bunun önemli bir kısmı da sanayi işsizliği olarak önümüze gelecek” dedi.

ALBAYRAK’A GÖRE TABLO PEMBE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sanayi üretimi rakamlarını ‘pozitif trend’ olarak değerlendirdi. Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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