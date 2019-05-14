    • ODTÜ'de polis saldırısına ve yasaklara karşı dersler boykot edildi

    ODTÜ'de polis saldırısı ve etkinlik yasaklamalarına karşı boykot yapan öğrenciler, Rektörlük binası önünde Verşan Kök'e istifa çağrısı yaptı.

    14 Mayıs 2019 15:03
    Son Güncellenme Tarihi: 14 Mayıs 2019 15:40
    Paylaş

    Buse VURDU
    Ankara

    ODTÜ'de öğrenciler, uzun süredir öğrenci etkinliklerine yasaklar ve polisin kampüse girmesine izin verilmesine karşı dersleri boykot etti. Katılımın yüksek olduğu belirtilen boykota akademisyenler de destek verdi. Rektörlük binası önüne yürüyen ODTÜ'lüler, tek adam rejimi altında haksızlıklara karşı çıkmayan, özgürlükleri için ses çıkarmayan suskun bir toplum yaratılmak istediğine dikkat çekerek “Hala ayaktayız” dedi. Boykot ile Rektör Verşan Kök istifaya çağrıldı.

    10 Mayıs günü ODTÜ’de 9. Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis saldırısını ve polisin kampüse girmesine izin veren Rektör Verşan Kök’ü protesto etmek için dün Rektörlük önünde eylem yapan ODTÜ’lüler, bugün de dersleri boykot etti. Öğrenciler sabah saatlerinde bölümlere boykot ile ilgili pankartlar asıp sınıfları dolaşarak arkadaşlarını boykota çağırdı.

    ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı dersleri boykot etti

    ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı dersleri boykot etti


     

    Fotoğraf: Evrensel

    Öğrenciler, Hazırlık ve Mühendislik Bölümlerinin binaları önünde buluşarak Rektörlük önüne yürüdü.

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

    Gün boyu sloganlar ve şarkılar eşliğinde ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün geçtimiz cuma günü yaşanan polis saldırısınındaki tutumunu protesto eden öğrenciler, sık sık “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları attı.

    Fotoğraf: Evrensel

    AKADEMİSYENLER CÜPPELERİYLE KATILDI

    Öğle saatlerinde boykota destek vermek için Rektörlük önüne gelen akademisyenlerin ODTÜ cübbelerini giymiş olmaları dikkat çekti. 218 akademisyen, ODTÜ öğrencilerinin yanında yer aldıklarını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, 10 Mayıs’ta yaşanan polis şiddeti kınanırken, akademik kurumların her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği ortamlar olduğu hatırlatıldı. Üniveriste yöneticilerinin bu özgür ortamı sağlama sorumluluğunu taşıdıkları belirtilen açıklamada, üniversite yöneticilerinin başta özeleştiri olmak üzere gereken adımları atması talep edildi.

    Fotoğraf: Evrensel

    EĞİTİM SEN: ATANMIŞ YÖNETİCİLER BİR AN ÖNCE İSTİFA ETSİN

    Akademisyenlerinin ardından açıklama yapan ve polis saldırısında bir üyesi darp edilerek gözaltına alınan Eğitim Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği, 10 Mayıs günü yaşanan polis şiddetini kınadıklarını aktardı. Saldırının sebebinin yöneticilerin ODTÜ bileşenlerini yok sayarak aldığı kararlar olduğu belirtilen açıklamada, atanmış yöneticilerin üniversitenin evrensel ilkelerine ve ODTÜ’nün tarihsel birikimine aykırı karar aldıkları vurgulandı. Söz konusu üniversite yöneticilerinin bir an önce istifa etmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, öğrenciler, “Hocalara kalkan elleri kıracağız” sloganları attı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "SUSKUN BİR TOPLUM YARATILMAK İSTENİYOR"

    Rektörlük binası önünde ODTÜ bileşenleri adına yapılan basın açıklamasını ise ODTÜ öğrencisi Oğuzhan Üzel okudu. “10 Mayıs günü, Onur Yürüyüşünde arkadaşlarımıza ve hocalarımıza karşı gerçekleşen saldırı tüm ODTÜ bileşenleri olarak bizi ‘Yeter Artık’ demek için bugün bir araya getirdi” diyen Üzel, uzun zamandır polisin eylem ve etkinliklere saldırmasına rağmen son yaşanan saldırının Rektör ile kolluk kuvvetlerinin birlikte organize edilmesi nedeniyle diğerlerinden farklı olduğunu söyledi. Valiliğin LGBTİ eylemlerini yasaklamasının ardından ODTÜ’de pek çok etkinliğin yönetim tarafından engellemek istendiğini hatırlatan Üzel, “Güzel ve dayanışmacı olan ne varsa nefretle yok etmek üzerine kurulu anlayış, ODTÜ’de de kendisini Verşan Kök’le yönetimde cisimleştirmiştir” dedi.

    Verşan Kök’ün rektörlüğü döneminde topluluklar üzerindeki baskıların arttığı, sol/sosyalist içerikli etkinliklerin yasaklandığı ve bahar şenliklerinin iptal edilmesi başta olmak üzere pek çok olayın yaşandığını belirten Üzel, yaşananların tesadüf olmadığının altı çizdi. Tek adam rejimi altında haksızlıklara karşı çıkmayan, özgürlükleri için ses çıkarmayan suskun ve kabullenmiş bir toplum yaratılmak istediğine dikkat çeken Üzel, bu duruma en çok karşı çıkma potansiyeli olan üniversite gençliğinin saldırı altında olduğu söyledi. Üzel, “Üniversitelerde muhalif hocalarımızın ihraç edilmesiyle başlayan süreçte, özgürlük ve eşitlik için mücadele edenler susturulduğu oranda; ülkücü ve İslamcıların desteklendiği, bilimsellikten uzak, baskıcı, ötekileştiren ve kendisinden olmayana tahammülü olmayan bir anlayış oturmuş durumda” dedi.

    "HALA AYAKTAYIZ"

    Ne AKP’nin ne de Verşan Kök’ün ODTÜ’nün kazanılmış değerlerine ve eşitlik, özgürlük ve dayanışmayla özdeşleşen ortak yaşam kültürüne dokunamayacağını vurgulayan Üzel, “Dün bir aradaydık, bugün de bir aradayız, yarın da bizden sonra bu okulda okuyacak arkadaşlarımıza, hayatının en güzel senelerini geçirebileceği özgür bir ODTÜ ve gelenek bırakacağız” dedi.

    Taleplerinin hayata geçmesi için ODTÜ bileşenlerinin birlikte mücadele edeceğini ifade eden Üzel, 2012 yılında ODTÜ'deki polisi saldırısı, Soma Katliamı ve Berkin Elvan’ın ölümü sonrasında yapılan boykotları hatırlatarak, “Üniversitelerde eşitliği ve özgürlüğü hakim kılmak için hala ayaktayız” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ODTÜ BOYKOTUNDA TALEPLER

    ODTÜ bileşenlerinin sıraladığı talepler şöyle;

    • Kampüse hiçbir şartta polisin girişine izin verilmemesi,
    • Öğrenci toplulukları ve gruplarının faaliyetlerinin engellenmemesi,
    • ODTÜ’deki Devrim Yürüyüşü, Onur Yürüyüşü, şenlikler gibi geleneklerimizin korunması,
    • Öğrencileri ve akademisyenleri gözaltına aldıran, özgürlük isteyene, karşı durana saldıran ve hiçbir meşruiyeti kalmayan Verşan Kök'ün rektörlükten istifa etmesi,
    • İstifa sonrası yeni gelecek yönetimin tüm ODTÜ bileşenleri tarafından seçilmesi ve ODTÜ geleneklerine uygun şekilde hareket etmesi. 

    EMEP: EŞİT VE ÖZGÜR ÜNİVERSİTE İÇİN DİRENEN ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ

    Emek Partisi Ankara İl Örgütü, ODTÜ’de Onur Yürüyüşü ve birçok etkinliğe yönelik yasal ve saldırılara karşı açıklama yaptı. Yaşanan saldırının sadece ODTÜ’ye yönelik değil üniversitelerin bütününe yapılmış bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, “ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri ve diğer bileşenleri hem atanmış rektör Verşan Kök başta olmak üzere ODTÜ yönetimine hem de yaşanan polis şiddetine tepki gösterdi. ODTÜ bileşenleri okul içerisinde önce çeşitli etkinlikler ve boykot örgütleyerek tepkilerini ve taleplerini dile getirdiler. Emek Partisi Ankara İl Örgütü olarak parasız, bilimsel, demokratik eğitim hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Hükümetin atanmış rektörler yoluyla üniversiteleri baskı altına alma çabasının tam karşısındayız” denildi.

    Bu saldırının aynı zamanda işçi sınıfının bilim yapma hakkına, bilginin toplumsal karakterine yapıldığı belirtilen açıklamada, Marksist bilim insanı J.D. Bernal’in “Bilim; birleşik, düzenli ve hepsinden öte bilinçli bir şekilde kontrol edilen tüm bir toplumsal yaşamı ifade eder; insanı maddi dünyaya bağımlılığını ortadan kaldırır ya da kaldırma imkanlarını ortaya koyar” sözlerine atıfta bulunuldu. Açıklamada, “Mücadele eden ODTÜ öğrencilerinin ve demokratik, özgür, bilimsel bir üniversite isteyen diğer tüm üniversite bileşenlerinin yanındayız” denildi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

    ODTÜ boykotu ne talep ediyor? Önemi ne?

    ODTÜ boykotu ne talep ediyor? Önemi ne?

    ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

    ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

    ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

    ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

    Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ODTÜ Rektörlüğü, tüm etkinlikleri erteledi

    Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ODTÜ Rektörlüğü, tüm etkinlikleri erteledi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Açlık grevleri için yürümek isteyen annelere polis yine engel oldu
    SONRAKİ HABER

    Canan Kaftancıoğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeyi öğrenecekler
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Böylesi hiç görülmedi, işsizlik 5 milyona yol alıyor! Bütün krizlerden beter!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kılıçdaroğlu'yu dinlerken… Halk nerede, CHP nerede?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Yanı başımızda kaynayan İdlib

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    "Gider mi?"

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Tünelin sonundaki ışık

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ayşe öğretmen kararının açtığı yoldan yürümek

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Ben 'Yok'um

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Dolandırıcılık organizasyonu!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Bakan Abdulhamit Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı
    Bakan Abdulhamit Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı

    Adalet Bakanı Gül: Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin yasak kararları kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi.

    Yaş çay taban alım fiyatı 2,90 TL, destekleme primi 13 kuruş (2019)
    Yaş çay taban alım fiyatı 2,90 TL, destekleme primi 13 kuruş (2019)

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını 2,90 lira olarak açıkladı. 13 kuruş da destekleme primi verilecek.

    Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek
    Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'da S-400 hava savunma sistemine dair bir soruya verdiği yanıtta "Sistem tamamen kontrolümüzde olacak" dedi.

    Eğitim Sen: MEB, tatil programı dışındaki sorunları görmezden gelmiş
    Eğitim Sen: MEB, tatil programı dışındaki sorunları görmezden gelmiş

    Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, MEB'in açıkladığı yaz tatili programını eleştirdi, diğer sorunların görmezden gelindiğini belirtti.

    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!
    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

    Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığının hakkında ifade vermeye zorlanmasıyla ilgili "'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?" diye sordu.

    SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli
    SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli

    SES, Sağlık Bakanlığının kamu personel alımında sözlü mülakata geçmek istemesine karşı açıklama yaparak tepki gösterdi.

    ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki
    ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki

    ODTÜ öğrencileri, kampüs içerisindeki sulak alana yapılan KYK yurdu inşaatına açıklama yaparak tepki gösterdi.

    İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz
    İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz

    İzmir Balçova’da bir doktor, muayene ettiği hastasının saldırısına uğradı. Sağlık emekçileri şiddeti protesto etti.

    Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi
    Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi
    Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi
    Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası
    Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası
    GÜNCELLENDİ
    2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray
    2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray
    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı
    Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı

    Diyarbakır’da açlık grevindeki çocukları için eylem yapan annelere polis müdahale etti. Müdahalede 1 anne gözaltına alındı.

    Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu
    Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu

    Mardin'de Kent AŞ müdürlüğü yapan polis E. U. hakkında cinsel taciz, fuhuş ve görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunuldu.

    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyor
    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyor

    İsviçre'de kadınlar ilki 14 Haziran 1991’de gerçekleşen ve ikincisi 28 yıl aradan sonra 14 Haziran'da yapılacak olan iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış
    Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış

    Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın "35 milyon dolara yaptırdık" dediği cami Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ’a yaptırıldı.

    TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz
    TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz

    TÜPRAŞ işçileri toplu sözleşme sürecinde dayatmalarını sürdüren Koç’a tepkilerini sürdürüyor.

    Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı
    Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı

    Suriye'de büyük bölümü cihatçıların kontrolünde olan İdlib ve Lazkiye-Hama'nın sınır bölgelerinde çatışmalar sürüyor.

    Ceylan Önkol davasında “aileye tazminat ödenmesi” kararı bozuldu
    Ceylan Önkol davasında “aileye tazminat ödenmesi” kararı bozuldu

    Danıştay, Ceylan Önkol'un ailesine tazminat ödenmesi kararını bozdu. Tazminat davasının “kusursuz sorumluluk” ilkesi kapsamında görülmesine hükmetti.

    GÜNCELLENDİ
    Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı
    Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı

    Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner, daha önce Alen Markaryan'ı bacağından vuran Harun Dulkara'nın silahlı saldırısına uğradı.

    3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için yapılan 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

    Brezilya'da öğrenciler ve öğretmenlerden bütçe kesintisi protestosu
    Brezilya'da öğrenciler ve öğretmenlerden bütçe kesintisi protestosu

    Brezilya'da öğrenci ve öğretmenler, hükümetin temel eğitim ve yükseköğretimdeki bütçe kesintilerini birçok şehirde protesto etti.

    Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü
    Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü

    Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 84 bin 403 adete geriledi.

    Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü
    Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü

    Samsun’un İlkadım ilçesinde kadın cinayeti yaşandı. Gökhan Erçin, eşi Ayşe Erçin’i “Surat yapıyor” diyerek silahla vurarak öldürdü.

    Ordu'da heyelan sebebiyle 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak
    Ordu'da heyelan sebebiyle 15 binanın çöktüğü mahalleye giriş yasak

    Ordu Aybastı’ta daha önce boşaltılan 15 bina heyelandan yıkıldı. Zemin kaymalarının devam ettiği belirlenen mahalleye girişlere izin verilmiyor.

    Erdoğan: EYT’lilerin talepleri gündemimizde yok
    Erdoğan: EYT’lilerin talepleri gündemimizde yok

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vekillerle iftar sonrası yaptığı toplantıda emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanmayacağını söyledi.

    HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı fezleke düzenlendi
    HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı fezleke düzenlendi

    HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında 2 ayrı fezleke hazırlandı. Fezlekelerden ilkinde Şık’ın Cumhuriyet davasında yaptığı savunma ‘delil’ oldu.

    Sudan'da asker ve muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı
    Sudan'da asker ve muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

    Sudan’da muhalefet geçiş yönetimine ilişkin müzakerelerin askıya alındığını açıkladı.