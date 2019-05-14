ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı dersleri boykot etti

EMEP: EŞİT VE ÖZGÜR ÜNİVERSİTE İÇİN DİRENEN ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ
Emek Partisi Ankara İl Örgütü ODTÜ öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek bir açıklama yayımladı. EMEP açıklamasında "Emek Partisi Ankara İl Örgütü olarak parasız, bilimsel, demokratik eğitim hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Hükümetin atanmış rektörler yoluyla üniversiteleri baskı altına alma çabasının tam karşısındayız" dedi.
Marksist bilim insanı J.D. Bernal’in “Bilim; birleşik, düzenli ve hepsinden öte bilinçli bir şekilde kontrol edilen tüm bir toplumsal yaşamı ifade eder; insanı maddi dünyaya bağımlılığını ortadan kaldırır ya da kaldırma imkanlarını ortaya koyar” sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, “Mücadele eden ODTÜ öğrencilerinin ve demokratik, özgür, bilimsel bir üniversite isteyen diğer tüm üniversite bileşenlerinin yanındayız” denildi.
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