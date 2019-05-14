ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı dersleri boykot etti

AKADEMİSYENLER POLİS SALDIRISINI KINADI

ODTÜ'lü akademisyenler de cübbeleriyle Rektörlük önüne geldi. ODTÜ Öğretim Elemanları üyeleri yaptıkları açıklama ile polis saldırısını kınadı. Açıklamada "10 Mayıs Cuma günü kampüsümüzde yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz. Cuma günü yaşananlar kampüsümüzün güvenliği ve barışı için kolluk kuvvetlerine değil ODTÜ bileşenlerine, özellikle de öğrencilerimizin sağduyulu tavrına güvenilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Akademik kurumlar her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin özgürce gerçekleştirildiği ortamlardır. Bunu sağlamak da üniversite yöneticilerinin en temel görevleri arasındadır. Köklü bir geleneğe sahip olan ODTÜ'de, Üniversitemizin yöneticilerine bu sorumluluklarını hatırlatır, özeleştiri başta olmak üzere gereken adımları derhal atmalarını kendilerinden talep ederiz" denildi.