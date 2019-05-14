ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete karşı dersleri boykot etti

ODTÜ'de polis saldırısı ve etkinlik yasaklamalarına karşı boykot yapan öğrenciler, fakültelerden çıkarak Rektörlük binası önüne yürüdü.

ODTÜ'de yapılmak istenen 9. Onur Yürüyüşüne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ'lü öğrenciler, üniversitedeki baskı ve engellemelere karşı dersleri boykot etme kararı aldı. Öğrenciler fakülte ve bölüm binalarında bir araya gelerek dersleri boykot ediyor.

ODTÜ öğrencileri, polisin okula girmemesi, ODTÜ’nün gelenekselleşen Onur Yürüyüşü, Devrim Yürüyüşü gibi değerlerine sahip çıkılması ve ODTÜ yönetiminin istifa etmesini talep etti.

ODTÜ'de öğrencilerin boykotuna dair Buse Vurdu'nun haberini okumak için tıklayınız.

ODTÜ öğrencisi Sinancem Alikoç, boykotu, süreci ve öğrencilerin taleplerini yazdı.

14 Mayıs 2019 09:35
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15:31

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EMEP: EŞİT VE ÖZGÜR ÜNİVERSİTE İÇİN DİRENEN ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ

Emek Partisi Ankara İl Örgütü ODTÜ öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek bir açıklama yayımladı. EMEP açıklamasında "Emek Partisi Ankara İl Örgütü olarak parasız, bilimsel, demokratik eğitim hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Hükümetin atanmış rektörler yoluyla üniversiteleri baskı altına alma çabasının tam karşısındayız" dedi. 

Marksist bilim insanı J.D. Bernal’in “Bilim; birleşik, düzenli ve hepsinden öte bilinçli bir şekilde kontrol edilen tüm bir toplumsal yaşamı ifade eder; insanı maddi dünyaya bağımlılığını ortadan kaldırır ya da kaldırma imkanlarını ortaya koyar” sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, “Mücadele eden ODTÜ öğrencilerinin ve demokratik, özgür, bilimsel bir üniversite isteyen diğer tüm üniversite bileşenlerinin yanındayız” denildi.

ODTÜ'de polis saldırısına ve yasaklara karşı dersler boykot edildi

ODTÜ'de polis saldırısına ve yasaklara karşı dersler boykot edildi

12:39

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EĞİTİM SEN ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ

Egitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi ODTÜ Temsilciliği de öğrencilere destek olmak için "Öğrencilerimizden, hocalarımızdan, ünicersitemizden çekin elinizi!" pankartıyla Rektörlük önüne geldi. 

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

12:03

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AKADEMİSYENLER POLİS SALDIRISINI KINADI

ODTÜ'lü akademisyenler de cübbeleriyle Rektörlük önüne geldi. ODTÜ Öğretim Elemanları üyeleri yaptıkları açıklama ile polis saldırısını kınadı. Açıklamada "10 Mayıs Cuma günü kampüsümüzde yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın maruz kaldığı polis şiddetini kınıyoruz. Cuma günü yaşananlar kampüsümüzün güvenliği ve barışı için kolluk kuvvetlerine değil ODTÜ bileşenlerine, özellikle de öğrencilerimizin sağduyulu tavrına güvenilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Akademik kurumlar her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin özgürce gerçekleştirildiği ortamlardır. Bunu sağlamak da üniversite yöneticilerinin en temel görevleri arasındadır. Köklü bir geleneğe sahip olan ODTÜ'de, Üniversitemizin yöneticilerine bu sorumluluklarını hatırlatır, özeleştiri başta olmak üzere gereken adımları derhal atmalarını kendilerinden talep ederiz" denildi.

Fotoğraf: Evrensel

11:26

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11:13

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11:00

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Rektörlük binasi önünde toplanan öğrenciler, davul eşliğinde halaylar çekiyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

10:45

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Fakülte ve bölüm binaları önünde bir araya gelen öğrenciler kampüs içinde yürüyüş düzenliyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

10:37

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Mühendislik Fakültesinden başlayan yürüyüş kolu ile Hazırlık binasından yürüyen öğrencilerle buluştu. 

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

 

Fotoğraf: Evrensel

10:24

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Sosyal Bilimler binasi önünde toplanan öğrenciler "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" sloganı attı.

 

10:15

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Sosyal Bilimler binasi önünde de öğrenciler toplanıyor.

Fotoğraf: Evrensel

10:02

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09:55

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İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hazırlık ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yürüyüş kolları birleşti.

Fotoğraf: Evrensel

09:37

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Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

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Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ODTÜ Rektörlüğü, tüm etkinlikleri erteledi

09:10

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Öğrenciler binalara pankartlar asıp sınıfları dolaşarak arkadaşlarını boykota çağırıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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