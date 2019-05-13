13 Mayıs 2019 04:17

Prof. Dr. Mesut Yeğen: Kazanılmış bir seçim gasbedildi

İBB Başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesi kararını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Yeğen, "Tartışılacak bir yanı yok, gasbedilmiş bir seçim var" dedi.

Prof. Dr. Mesut Yeğen: Kazanılmış bir seçim gasbedildi

Fotoğraf: DHA

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    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    Prof. Dr. Mesut Yeğen, İstanbul’da kazanılmış bir seçimin AKP ve MHP’nin eliyle gasbedildiğini belirtti. Yeğen, CHP’nin Kürt meselesinde ve HDP ile ilişkilerde daha cesur olması gerektiğini de ifade etti.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin yankıları sürüyor. Kürt sorunu ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mesut Yeğen ile YSK tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimlerini konuştuk.

    "TARTIŞILACAK YANI YOK"

    Prof. Dr. Mesut Yeğen, İBB Başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesi kararına dair 'Kazanılmış bir seçim gasbedildi' değerlendirmesinde bulundu

    Prof. Dr. Mesut Yeğen, İBB Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini değerlendirdi | Fotoğraf: Evrensel

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilerek yenilemesi karanına kadar geçen sürece ilişkin Mesut Yeğen şunları söyledi: Tartışılacak bir tarafı yok. Gasbedilmiş bir belediye başkanlığı var ortada. Bir hukuki kılıf uydurmuş olmakla birlikte, İmamoğlu’nun kazanmış olduğu seçim, YSK eliyle iptal edilmiş durumda. Ancak, yapılan bu iptal kararının AK Parti ve MHP İttifakına ne getireceği henüz meçhul. Dolayısıyla bugünden sonra, AK Parti ve MHP’nin sahada ve söylem düzeyinde ne yapacağına bakıp, görmek gerekiyor. Seçim hemen, bu hafta sonu yapılacak olsa, İmamoğlu’nun kazanması kaçınılmaz. Ancak önümüzde 6 haftalık bir süre var. Bu 6 hafta içerisinde iki blokun sahada ne yapacağını bekleyip görmek lazım. AK Parti MHP bloku aslında devlet bloku, neye güvenerek bu kararı aldılar, bunu anlamak zor. Çünkü ortada oluşturulan büyük bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin ilk etapta İmamoğlu’nun oylarını artırması daha muhtemel. Ancak bunu biliyor olmalarına rağmen, AK Parti ve MHP blokunun bugünkü kararı aldırmış olması, muhakkak bir takım araçları devreye sokacakları anlamına geliyor. O araçlar da henüz meçhul. Şunu da kaydetmek gerekir, bazen gücü elinde tutan iktidarlar, özellikle güçlerinin azalmasıyla beraber, rasyonel olmayan kararlar da alabilirler. Dolayısıyla biz şu an 'bunun arkasındaki rasyonel karar nedir' diye düşünürken işin tek rasyonalitesi şu olabilir: Ortada kaybedilmiş bir seçim vardı, şimdi ise kazanma ihtimali olan yeni bir seçim var. Sadece kazanma ihtimalinin olması, bu kararın alınmasına yol açmış olabilir.

    ÖCALAN’LA GÖRÜŞME...

    Abdullah Öcalan’la yapılan görüşme üzerinden 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair yapılan tartışmalara ilişkin Yeğen, “Öcalan’la yapılan görüşmelerin 6 hafta sonra yapılacak seçime bir etki etmesi çok muhtemel değil. Bu süre içerisinde kör parmağım gözüne tarzında bir müdahaleden sonra HDP seçmeninin büyük bir kısmının pozisyon değiştirip CHP’yi desteklemekten vazgeçmesi ve AK Parti’ye dönmesi çok mümkün değil. Ama bu olan bitenin seçimlerin üzerinden hiçbir etkisi olmaz demek de mümkün değil” ifadeleriyle değerlendirdi.  

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Avukatları Öcalan’la görüşebilir” açıklamasını da hatırlatan Yeğen, şunları söyledi: İçeriği henüz belli olmayan yeni kapının HDP’ye oy vermiş Kürt seçmenleri değil ama AK Parti’ye kızıp da sandığa gitmeyen Kürt seçmenleri etkilemek üzere kullanılması muhtemelen. Onlar üzerinden bir etki yapar mı, bugünkü biçimiyle zannetmiyorum. Ancak bundan, önümüzdeki haftalar içerisinde Öcalan’la yapılan görüşmeler daha bir hüviyet kazanırsa, bu gelişmeler etrafında bir takım önemli gelişmeler yaşanırsa demin söylediğim üzere HDP'ye oy vermiş seçmenler değil ama AK Parti’ye oy vermekten vazgeçmiş Kürt seçmenler etkilenebilir.

    "CHP KÜRT MESELESİNDE CESUR OLMALI"

    CHP açısından oluşan yeni duruma ilişkin Yeğen, “Kürt meselesinde de HDP ile ilişkide de daha yeni, daha cesur bir tutumun alınmasının önünü açmış olsa gerek. Yani Öcalan’la görüşen bir AK Parti ve MHP koalisyonu varken, CHP’nin HDP’ye geçmişte olduğu gibi soğuk durması, HDP’den aldığı desteği yerli yerinde değerlendirmemesi ya da Kürt meselesinden uzak durması CHP açısından artık anlaşılır bir tutum değil. Bu durumun, CHP’nin Kürt meselesinde ve HDP ile ilişkide daha cesur tutum almasının önünü açması gerekir” diye konuştu.

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