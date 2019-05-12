Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Beyoğlu İftarı'nda konuştu. YSK'nin İstanbul seçimini iptal etme kararının ardından "Her şey güzel olacak" çağrısı yapan İmamoğlu'ya paylaşımlarıyla destek veren sanatçıları hedefe koyan Erdoğan, "Sanatçı, sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Milli irade bizim her şeyimizdir, sonuna kadar savunacağız. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Ana muhalefetin başındaki zat, nasıl tehditler sallıyor ortada. Anayasa'nın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Bunlar imayı bırakın tehdit ediyor."

"Türkiye'nin ve İstanbul'un ihtiyacı, geçmişte bu Taksim'de sergilenen bu vandallık değil, burada olduğu gibi her inançtan insanın aynı sofra etrafında buluşabilmesini sağlayan dostluk iklimidir.

"Kazanı kaynattılar, oyları çaldılar, milletimiz 23 Haziran'da gereken cevabı verecektir."

"Sandıklardan oyları çalanlarla benim milletimin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal vermiyorum."

"Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Eğer bir yerde seçim yenileniyorsa orada demokrasi teşkil ediyordur."

"Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz."

"Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz?"

"Bunların demokrasi yaldızını kazıdığınız zaman, altından katıksız bir despotizm çıkar."

"Arkamızda AKM vardı. Gezi döneminde oraya dünyada ne kadar meşhur aşırı uç varsa onların pankartını astılar, ancak biz o pankartları söküp attık."

"Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı olan kişiler sloganlarını tribünlere asıyorlar."

"İnşallah tercihlerin en doğru, seçimlerin de en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayacağız." (HABER MERKEZİ)

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