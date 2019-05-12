CHP’nin İstanbul seçim kampanyasını yürütecek 5 isim belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve YSK kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dışında kampanya süreci ile ilgili Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel'in görevlendirildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzası ile CHP örgütlerine gönderilen yazıda “23 Haziran'da YSK darbesi sonucu gasbedilen ve yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kampanya sürecini tüm boyutlarıyla yürütmek amacıyla genel merkezimizce; Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevlendirilmiştir” denildi.

YSK’nin kararının ardından yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için strateji belirleme çalışmalarını sürdüren CHP’de, mitingler yerine mahalle toplantıları ağırlıkta olacak ve birleştirici bir dil kullanılmasına özen gösterilecek. İstanbul seçiminde kampanya sloganının “Her şey çok güzel olacak” olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Örgütlere “Haklılığımızı tüm kesimlere anlatın” talimatı veren CHP’de, birleştirici bir dil kullanılmasına özen gösterilecek. Partililerden, Ekrem İmamoğlu’nun kısa süreli kaldığı belediye başkanlığı görevinde aldığı kararların da halka anlatılması istenecek. Parti, “Ekrem İmamoğlu CHP’nin değil 16 milyon İstanbullunun adayı” söylemini de kampanyada kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şimdilik çalışmalarına Ankara’da devam etmesi ancak haziran ayından itibaren yoğunluğu İstanbul’a ayırması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim döneminde olduğu gibi yine miting şeklinde program yapmayacağı, mahalle toplantıları ile sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantılarda konuşması öngörülüyor. Sosyal medya ağlarını etkin kullanması beklenen CHP’de seçim çalışmasının ağırlığı Ekrem İmamoğlu’na bırakılacak. CHP İstanbul örgütünün seçmen bilgileri listesi üzerinden oy vermeyen seçmene ulaşması planlanıyor. (HABER MERKEZİ)

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