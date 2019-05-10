Ayvalık’ta öğrencilerden "İklim İçin Okul Grevi"

C. Saffet YILMAZ

Balıkesir

Ayvalık'ta öğrenciler Cumhuriyet Meydanı’nda 8. Sınıf Öğrencisi Ege Edman’ın önderliğinde ikincisi gerçekleştirilen "İklim İçin Okul Grevi" eyleminde bir araya geldi. Fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyonu sonucu yakın bir gelecekte yaşanabilir bir dünya kalmayacağına vurgu yapan öğrenciler, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

2018'de İsveçli İklim Aktivisti Greta Thunberg’in İsveç Parlamentosu önünde başlattığı oturma eylemi tüm dünyaya yayılmıştı. Ayvalık’ta ikincisi yapılan "İklim İçin Okul Grevi" eylemine İstanbul’dan gelen öğrenciler de destek verdi.

Fotoğraf: Evrensel

Eylemde konuşan Ege Edman, "İklim İçin Okul Grevi" eylemini dünyada ilk kez başlatan Greta Thunberg’in İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemine başladığında tek başına olduğuna vurgu yaparak, "Şimdi ise milyonlarca genç bu eylemleri sürdürüyor" dedi. Edman, dünyanın hızla ısındığını ve bunun önüne geçilmemesi halinde çocukların yaşayacağı bir dünyanın kalmayacağını ifade etti.

Ayvalık halkının yoğun ilgi gösterdiği eylem, İstanbul’dan destek için gelen konuk öğrencilerin konuşmalarıyla sona erdi.

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