10 Mayıs 2019 15:50

Ayvalık’ta öğrencilerden "İklim İçin Okul Grevi"

Ayvalık'ta "İklim İçin Okul Grevi" eyleminde bir araya gelen öğrenciler, iklim değişikliğine karşı önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Ayvalık’ta öğrencilerden "İklim İçin Okul Grevi"

Fotoğraf: Evrensel

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    C. Saffet YILMAZ
    Balıkesir

    Ayvalık'ta öğrenciler Cumhuriyet Meydanı’nda 8. Sınıf Öğrencisi Ege Edman’ın önderliğinde ikincisi gerçekleştirilen "İklim İçin Okul Grevi" eyleminde bir araya geldi. Fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyonu sonucu yakın bir gelecekte yaşanabilir bir dünya kalmayacağına vurgu yapan öğrenciler, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

    2018'de İsveçli İklim Aktivisti Greta Thunberg’in İsveç Parlamentosu önünde başlattığı oturma eylemi tüm dünyaya yayılmıştı. Ayvalık’ta ikincisi yapılan "İklim İçin Okul Grevi" eylemine İstanbul’dan gelen öğrenciler de destek verdi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Eylemde konuşan Ege Edman, "İklim İçin Okul Grevi" eylemini dünyada ilk kez başlatan Greta Thunberg’in İsveç Parlamentosu önünde oturma eylemine başladığında tek başına olduğuna vurgu yaparak, "Şimdi ise milyonlarca genç bu eylemleri sürdürüyor" dedi. Edman, dünyanın hızla ısındığını ve bunun önüne geçilmemesi halinde çocukların yaşayacağı bir dünyanın kalmayacağını ifade etti.

    Ayvalık halkının yoğun ilgi gösterdiği eylem, İstanbul’dan destek için gelen konuk öğrencilerin konuşmalarıyla sona erdi.

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