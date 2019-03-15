Gençler her yerde haykırdı: Buradayız, çünkü geleceğimizi çaldınız

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Her cuma günü okula gitmek yerine çevre için eylem yapan İsveçli lise öğrencisi Greta Thunberg’in öncülüğünü yaptığı çevre eylemler çerçevesinde bugün dünyanın dört bir yanında öğrenciler küresel ısınmaya, çevre ve hava kirliliğine karşı alanlara çıktı.

Dünya çapında yaklaşık 1700 yerde yapılan gösterilere katılım önceki haftalara göre açık bir farkla arttı. Öğrenciler arasında bu duyarlılığı sağlayan Thunberg, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da eylemlere katılım yüksek oldu. Almanya’da 200 ayrı yerde eylemler düzenlendi. Almanya, Avusturya ve İsviçre’den 20 bin akademisyen öğrencilerin eylemlerine destek verdiğini ortak bir açıklamayla duyurdu. Pek çok kentte yapılan eylemlerde binlerce öğrenci sokağa çıktı. En kitlesel eylemler Köln ve Berlin’de gerçekleşti.

KÖLN: YAĞMURA RAĞMEN 10 BİN ÖĞRENCİ EYLEME KATILDI

Köln’de sabah saat 09.00’dan itibaren gruplar halinden okullardan çıkarak merkezi tren istasyonu önünde toplanan öğrencilerin ağzında bir tek slogan vardı: “Buradayız, yüksek sesle bağırıyoruz, çünkü geleceğimizi çaldınız.”

Son yıllarda pek çok gençlik eyleminde atılan bu slogan şimdi temiz bir çevre, doğanın korunmasını talep eden öğrencilerin ağzında.

Gösterinin önceki haftalardan çok daha kalabalık olacağı önceden belliydi. Ancak sayının ne kadar olacağı konusunda bir tahmin yapılamıyordu. Yerel gazete Kölner Stadt Anzeiger, haberlerinde hep 2 binin üzerinden bir beklentinin olduğunu okuyucularına duyurdu. Ancak, zaman ilerledikçe merkezi tren istasyonunun önündeki alan tıka basa doldu. Yer kalmadığı için gelenler tarihi Dom Kilisesi tarafındaki merdivenlere çıkmaya başladılar.

Sonradan katılan sayının 10 binin üzerinde olduğu açıklandı. 2 bin kişinin beklendiği gösteriye 10 bin kişinin katılması gençler arasında çevre ve doğa konusunda duyarlılığın yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

OKULLAR GENÇLERE ENGEL ÇIKARTTI

Havanın yağmurlu olmasına katılımın yüksek olması önemli. Dahası pek çok okulun da engel çıkardığı biliniyor. Hansa Gymnasium’da eyleme katılan üç genç kız günlerce öğretmenlerle eylemlere katılma konusunda tartışmalar yürüttüklerini anlatıyordu. Bazı öğretmenler eyleme katılmaya destek verirken bazıları bunun suç olacağını ifade etmiş. Bu nedenle okuldan tam katılım sağlanamamış.

Eylemde Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) üyesi öğretmenlerin varlığı hemen göze çarpıyordu. Öğrencilere kol kanat gererek örgütlenmeye yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Zira, gösteriyi düzenleyen öğrencilerin neredeyse tümü hayatında ilk kez böylesine bir protesto gösterisine katılıyor. Bu nedenle nasıl davranacaklarını, nasıl slogan atacakları konusunda oldukça tecrübesiz görünüyorlardı. Bunda politik gençlik örgütlerinin zayıflığının da rolü büyük. Örneğin Köln’deki gösteride hiçbir gençlik örgütü kendi pankartı ve bayrağıyla eylemde yer almadı. Üniversite öğrencilerinin sayısı çok azdı. Hal böyle olunca daha çok nerede ne yapacağını bilmeyen bir kitle oluşabiliyor. Bu öğrencilerin taleplerinin politik olmadığı anlamına gelmiyor.

Fotoğraf: Evrensel

KÂRDA GELECEK YOK, PARAYLA NEFES ALINMAZ

Gençlik eylemlerini diğer eylemlerden bir diğer önemli fark ise taşınan pankart ve dövizlerde. Profesyonel firmalara yaptırılan pankartlar gösteride yoktu. Onların yerine elle yapılmış sayısız pankart ve döviz taşındı. Özellikle öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları yaratıcı dövizler hemen göze çarpıyordu: “Kârda gelecek yok”, “Başka bir gezegen yok”, “Geleceğimiz için buradayım”, “Geleceğimizi birlikte kurtaralım”, “Kömür pis kokuyor”, “Parayla nefes alınmaz”, “Yalan söylemeyin, bir şeyler yapın”, “Kâr hırsına sahip olanlar dünyayı mahvediyor”

Benzer pankart ve dövizler diğer kentlerde de taşındı. Yine diğer kentlerdeki eylemlere katılım da önceki haftalara göre açık bir şekilde arttı. Berlin’deki gösteriye de en az 10 bin, Stuttgart’ta 5 bin, Dortmund’da 3 bin, Mannheim’de 1500 öğrenci katıldı.

Saatlerce kent içinde sloganlar atarak dolaşan lise öğrencileri dün hem yönetenlere hem de topluma anlamlı bir mesaj verdiler. Bu mesajda gençliğin olanların farkında olduğu ve sessiz kalmamak için sokağa çıkmaya hazır olduğu yer alıyor.

Çocuklar ve gençler iklim için bir arada: Geleceğimizi istiyoruz