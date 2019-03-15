Greta Evrensel’e konuştu: Geleceğin karartılmasına sessiz kalamayız

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Çevre aktivisti, 16 yaşındaki Greta Thunberg, iklim sorunlarına dikkat çekmek için ağustos ayından beri cuma günleri okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde gösteri yapıyor.

Arkadaşları, değişik meslek grubundan İsveçliler de Greta’ya destek vermek için burada toplanıyor.

HER CUMA OKULU BOYKOT EDEREK MECLİSE GELİYOR

Greta’nın başlattığı okul boykotu İsveç’in sınırlarını aşarak pek çok ülkede karşılık buldu. Avustralya, Almanya ve İngiltere’nin de arasında yer aldığı bazı ülkelerde öğrenciler, meydanlara çıkarak politikacılardan çevrenin korunması için önlem almasını talep etti. Bazı devlet başkanları Greta’yı davet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Expressen gazetesi Greta’yı “Yılın Kadını” seçti. İklim ve çevrenin korunması için verdiği uğraşlardan dolayı İsveç ve Norveçli politikacılar tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

AMACIM ÇEVRE İÇİN KAMUOYU OLUŞTURMAK

Geçtiğimiz Cuma günü Greta’nın parlamento önünde gerçekleştirdiği okul boykotuna sınıf arkadaşları, değişik meslek gruplarından İsveçliler de destek verdi.

Evrensel’a açıklamalarda bulunan Greta Thunberg, İsveç Hükümeti’nin çevrenin korunması ve iklim sorunlarında örnek ülke olduğu imajının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

“Ben halkın dikkatini çevre sorunlarına çekmek ve çevre tahribatlarını konuşmasını sağlamak için okul grevini başlattım. Amacım çevre için kamuoyu oluşturmak” diyen Thunberg, politikacıların çevre sorunlarına ilgisiz kaldıkları düşüncesinde.

PARİS ANLAŞMASI UYGULANANAN KADAR BOYKOTA DEVAM

Thunberg eyleminin yankıları hakkında ne düşündüğü sorusunu “Sonuçtan hiç de memnun değilim. Hükümet, Paris Anlaşması’nın gereklerini hâlâ yerine getirmedi. Anlaşmanın gereklerini yerine kadar okul grevini sürdüreceğim” diyerek yanıtladı.

Dünyanın değişik ülkelerinde 100 binlerce okul öğrencisinin iklim için eylem ve gösteriler yapmasının çevre sorunun önemini gösterdiğini belirten Thunberg, “Ben öğrenciler ve halkın greve destek vermesinden memnunum ama İsveç Hükümeti ve politikacıların çevrenin korunması için bir şey yapmamalarına tepkiliyim” dedi.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

TÜRKİYELİ GENÇLERE ‘SORUMLULUĞUNUZU ÜSTLENİN’ ÇAĞRISI

Greta, Türkiye’deki öğrenciler ve gençlere ne önereceği sorusuna “İklim bizim geleceğimiz. Biz sessimizi duyurmalı ve geleceğimizin karartılmasına karşı sessiz kalmamalıyız. Tüm gençler ve öğrenciler sorumluluğunu üstlenmeli” yanıtını verdi.

Kendisi ve eşinin başlangıçta Greta’nın okula gitmeyip Cuma günleri parlamento önünde gösteri yapmasına karşı çıktıklarını söyleyen Thunberg, “Ağustos ve Eylül aylarında parlamento önünde gösteri yaptığında okuldan izin almamıştı. Ben Greta’ya kendisinin tutumunu beğenmediğimi ve okula gitmesi gerektiğini söyledim. Ama beni dinlemedi. Bir baba olarak onun okula devam etmesinden sorumluyum ama fiziki olarak onu okula gitmeye zorlayamam” dedi.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

BABASI: GRETA’DAN ÖNCE SORUNLARA FAZLA İLGİ DUYMUYORDUK

Greta’nın eyleminin kamuoyunda yankı yaratması ve bazı ülkelerde öğrencilerin gösteri yapmalarından çok hoşnut kaldığını söyleyen Thunberg, “Ben ve eşim için Greta’nın kendini nasıl hissettiği önemli. Çok neşeli ve enerji dolu. Politikacılarla ve devlet başkanlarıyla görüşmeler yapması onun açısından da bir artı ve hoş bir şey” şeklinde konuştu.

Daha önce kendisi ve eşinin çevre sorunlarına fazla ilgi duymadıklarını söyleyen Thunberg, “Ben ve eşim Greta’nın okul grevi yapmasından sonra çevre sorunlarının önemini anladık.

Başka ülkelerden davet aldığında yolculuk için ona eşlik ediyor ve ulaşım masrafını cebimden ödüyorum” dedi.

EYLEME DESTEĞE GELENLER NE DİYOR?

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

Eyleme katılanlardan bazılarına Greta’nın eylemi hakkında ne düşündükleri sorusunu yönelttik.

Eva-Lis Losender, (Emekli memur): “Greta’nın çevre için sürdürdüğü mücadeleye destek vermek için buradayım. Greta tüm ülkelerin aktif olarak ele alması gereken sorunları gündeme getirdi. Pek çok ülke yükümlülüklerine yerine getirmiyor. İsveç Hükümeti’nin Paris Anlaşmasında belirtilen yükümlülükleri üstlenmesini istiyorum.”

Lena Bergström,(Papaz): “Greta ve öğrencilerin gerçekleştirdikleri grevi önemsiyorum. Atmosferdeki koldioksit miktarı arttı. Dünyada ısı hızla yükseliyor. Bunların kontrol altına alınması için gecikmeden önlem almalıyız. Hükümet Paris Anlaşması'nın yaşama geçirilmesi için daha fazla çaba harcamalı.”

Margereta Edholm, (Öğretmen): “Ben çevrenin her şeyden önce geldiğine inanıyorum. Biz bu gezegende yaşıyoruz, bu nedenle de önceliğimiz onun korunması olmalı. Ama çevre ve iklimin hükümetlerin gündemlerinde ilk sıralarda yer almadığını görüyoruz. İsveç Hükümeti altına imza attığı halde Paris Anlaşması’nın gereklerini yapmıyor.”

Arne Johansson, (Gazeteci-Yazar): “İsveç Hükümeti çevre sorunlarını dikkate almakla öğünüyor. Ama çevrenin korunması için gerekli önlemleri almıyor. Naliyat sektörünün çevreye yaydığı atıkların arttığını görüyoruz. Hükümetin toplu taşımaya öncelik vereceğine dair her hangi bir belirti yok. Şirketler her hangi bir engelle karşılaşmadan atıklarını doğaya yayıyor. Preem şirketinin Lysekil ilindeki rafinerisinden çıkan atıklar tek başına İsveç’in belirlediği iklim hedeflerini sabote etmeye yeterli. Bu şirket tek başına ülkenin en büyük atık kaynağı haline gelecek. Politikacılar buna göz yumuyor. Hükümetin iklim politikası çevrenin korunmasında tamamen etkisiz kalıyor.”

Sassa Buregren, (Yazar): “Çevreyi kirletmekle çocuk ve torunlarımızın geleceğini karartıyoruz. Greta’nın bu konuyu gündeme getirmesi çok iyi oldu. Ben İsveç’in batısındaki küçük bir yerleşim biriminde yaşıyorum. Stockholm’a Greta’ya destek vermek için geldim. Politikacıların hiç biri sorumluluğunu üstlenmiyor. Biz burada eylem yaparken önümüzden geçip gidiyorlar. Şirketleri kızdıracak kararlar almaktan korkuyorlar. Uçak ve araçlarda kullanılan yakıtların vergilerini yükseltirlerse oy kaybedeceklerini düşünüyorlar.”