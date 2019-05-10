İrlanda iklim değişikliğine karşı olağanüstü hal ilan etti

İrlanda da İngiltere’den sonra küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

İklim ve biyoçeşitlilik konusundaki yasa tasarısı, İrlanda Parlamentosunda oylama yapılmadan kabul edildi. Yeni yasaya göre İrlanda, 2030 yılına kadar karbondioksit gazından tamamıyla kurtulmayı amaçlıyor.

BBC’nin haberine göre, ülkedeki bazı belediyeler, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için elektrikli otomobil merkezleri kurulması ve çevreye duyarlı sürdürülebilir evler yapılması sözü verdi.

"HAREKETE GEÇMEDEN ACİL DURUM İLANI BİR ANLAM İFADE ETMEZ"

İrlanda Yeşiller Partisi lideri Eamon Ryon ise acil durum ilanının, desteklenmesi gereken bir eylem olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmediği konusunda uyaran Ryon, "Bu, hükümetin yapmak istemediği şeyleri yapması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

İrlanda "iklim değişikliği performans endeksinde" 56 ülke arasında 48’inci sırada yer alıyor. Ülke, 40.84 - 60.65 puan aralığında olan Avrupa ortalamasının altında seyrediyor.

İngiltere’de de ana muhafeletteki İşçi Partisi’nin başındaki Jeremy Corybn’in, İngiltere Parlamentosuna sunduğu "iklim için olağanüstü hal" tasarısı geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Başkent Londra’da haftalardır devam eden "Yok Oluş İsyanı" adı verilen küresel ısınmaya karşı protestolardan böylelikle sonuç alınmaya başlandı. İngiltere, küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan eden ilk ülke oldu.

İngiltere hükümeti 2050 yılına kadar karbondioksit gazı salınımını yüzde 80 dolayına indirmeyi amaçlıyor. (DIŞ HABERLER)

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