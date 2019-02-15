İngiltere'de binlerce öğrenci iklim değişikliğine karşı ders bırakıyor

Avrupa’da öğrencilerin öncülüğünde başlayan iklim protestoları yayılıyor. İngiltere'de binlerce öğrenci bugün iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için dersleri boykot edecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bazı okullarda müdürler sendikalarının çağrısına uyarak öğrencilere izin vermezken, bazı okul yönetimlerinin daha esnek tutum alması bekleniyor. Okul Müdürleri Sendikası NAHT'tan yapılan açıklamada, "Öğrenciler sadece istisnai durumlarda okul dışına çıkmalı. NAHT gençlerin kendilerini ifade etme hakkını desteklemekle birlikte öğrenciler öncelikle okul vakti okulda olmalı" denildi. Ancak öğrencilerin protesto talebine ne şekilde cevap verileceği her okulun kendi yönetimine bırakıldı.

"GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE"

İklim değişikliğine karşı protestoyu örgütleyen öğrenciler, eyleme katılmak isteyen öğrencilerin velilerine çağrı yaparak bu protestonun bir sivil katılım eylemi olduğunu ve iklim değişikliğinin olağanüstü bir durum olduğunu vurguladı.

İngiltere Öğrencileri İklim Birliği'nin (UK Student Climate Network) açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Önceki kuşakların başaramadığı bir konuda doğrudan eylem yoluyla harekete geçmeyi seçiyoruz. Dünya çapında bir yıkım ve geri döndürülemez etkileriyle karşı karşıyayız. Bu bizim kendi geleceğimiz için mücadele etmede son şansımız ve yaşımız buna engel olmayacak."

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EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

İklim değişikliğine karşı öğrenci eylemlerinin ilki 15 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçen yıl Ağustos ayında İsveç Parlamentosu önünde tek başına yaptığı protestoyla başladı.

Öğrenci protestoları daha sonra Almanya ve Avustralya gibi ülkelere yayıldı. İngiltere'den 200 akademisyen Guardian gazetesinde 13 Şubat'ta yayımlanan bir mektupla öğrencilerin grevini desteklerini açıkladı. Mektupta, "Gerekli acil önlemler alınmadığı takdirde, onlara bırakacağımız gelecek konusunda öfke duymakta haklılar" denildi. (HABER MERKEZİ)

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