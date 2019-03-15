Çocuklar ve gençler iklim için bir arada: Geleceğimizi istiyoruz

16 yaşındaki iklim grevcisi Greta Thunberg’in yaptığı çağrıya cevap veren dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, iklim adaleti talep etmek ve büyüklerini iklim yıkımının durdurulması konusunda bir an önce harekete geçmeye çağırmak için eylemler gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Türkiye’den ise 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu öncülüğünde Bebek sahilinde çok sayıda çocuk biraraya geldi. Ellerinde "Geleceğimizi istiyoruz", "İklim Değişmeden algını değiştir", "Geleceğimizle oynama, kömür yakma", "İklimi düzelt, dünyayı sağlıklı bırak", "İklimi değil sistemi değiştir", "5 yaşındayım ben fosil değilim", "Greta senin arkandayız", "Fosile elveda güneşe merhaba" dövizleri taşıyan çocuklar iklim değişikliğinin önüne geçilmesini talep ettiler.

Fotoğraf: Evrensel

Greta, Evrensel’e konuştu: Geleceğin karartılmasına sessiz kalamayız

Burada 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu basına açıklamada bulundu. Sarrafoğlu, "Bilim insanları iklim değişikliğini geri döndürürebilmemiz için 12 yılımız kaldığını söylüyor. 12 yıl sonra hepimiz ölmeyeceğiz ama yapacak birşey kalmayacak. Bugün öğrenciler 123 ülkede 2005 farklı etkinlik düzenliyor. Dünya, en yaygın gönüllü gençlik eylemine tanık oluyor, bizler de bunun parçasıyız. Biz de Türkiye'de Ayvalık, Iğdır, Antalya, Bursa, Sakarya, İzmir'de parklarda ve binaların önünde bir araya geldik. Beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Büyüklerin kirlettiği dünyayı çocuklar temizleyecek. Siz büyüklerden tek isteğimiz var, bu dönüşümü daha da zorlaştırmamanız ve bir an önce harekete geçmeniz" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Sarrafoğlu sözlerine şöyle devam etti: 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg diyor ki 'Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum çünkü yanıyor'. Greta Thunberg, Paris anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor ama internette 'Türkiye ve Paris antlaşması diye arattığımda Türkiye'nin paris anlaşmasını onaylamadığı haberleri çıkıyor.

Fotoğraf: Evrensel

Eylem, çocukların parkın içinde yaptığı yürüyüş ile son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

AYVALIK'TA ÇOCUKLARDAN OKUL BOYKOTU

Fotoğraf: Evrensel

Ayvalık’ta bir araya gelen ilkokul ve lise öğrencileri, dersleri boykot etti. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler, kendi hazırladıkları dövizlerle meydanda bir süre oturma eylemi yaptı. Çocukların ailelerinin de katıldığı eyleme CHP ilçe yöneticileri, EMEP Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, Balıkesir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şuayyip Çetin, CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Rahmi Gençer ile Ayvalık Tabiat Platformu üyeleri de destek verdi.

Ayvalık'ta okullarını boykot eden ilkokul ve lise öğrencileri iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yaptı | Fotoğraf: Evrensel

Çocuklardan Ege Edman, burada yaptığı açıklamada “Dünya ısınıyor ve bilim insanları dünyanın ısınmasını 1,5 derecede sınırlayabilmek için hemen harekete geçmemiz gerektiğini söylüyorlar. Fakat ülkeleri yönetenler, küresel ısınmaya engel olabilmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Yöneticileri acilen küresel ısınmaya karşı önlem almaya çağırıyoruz. Dünyanın ısınması sonucu oluşacak felaketleri engelleyebilmek için hemen şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Yöneticiler üzerlerine düşen görevleri yapmaya başlayıncaya kadar bu konunun peşinde olacağız. Bu bizim geleceğimiz” diye konuştu. (Balıkesir/EVRENSEL)