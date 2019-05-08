Diyarbakır’da kayyumun 3 aylık yemek faturası 300 bin lira!

Özgür PAKSOY

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Cumali Atilla, kâr etmesi gereken belediye şirketini 8 milyon 766 bin TL borçlandırdı. Kayyum ve eşi Lütfiye Atilla’nın belediyeye bıraktığı yemek borcu ise, sadece yılın ilk 3 ayında yaklaşık 300 bin lirayı buluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne (DBB) kayyum olarak atanan Cumali Atilla’nın yaptığı fahiş harcamaların ardı arkası kesilmiyor. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 2 milyon 127 bin 725 TL harcayarak yaptırdığı lüks makam odasıyla gündeme gelen kayyum Atilla’nın kişisel harcamaları 1 ton 600 kilogramlık kadayıf tüketimi, 92 bin TL’lik fincan takımı ve 112 bin TL’lik masa alımı harcamalarıyla bitmemiş.

ŞİRKET 8 MİLYON 766 BİN BORÇLANDIRILMIŞ

Belediyenin kâr eden iştiraklerinden MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayii Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş) borç batağına sürüklenmiş. Kayyum Atilla ve eşi Lütfiye Atilla’nın yaptığı yemek harcamaları, şirkete borç olarak kaldı. MED A.Ş’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vergi ve piyasa borçlarının toplamı 8 milyon 766 bin 27. Belediye bünyesinde yapılan tüm ihalelerin yanı sıra kentte belediyeye ait iki büyük otopark, Dicle Vadisi Kafe ve Gazi Köşk gelirleriyle kar etmesi gereken şirketin borçlandırılması dikkat çekiyor.

GECE LÜTFİYE ATİLLA'DAN PARA BELEDİYEDEN

Lütfiye Atilla'nın, 7 Nisan 2018’de düzenlediği Eyvan Gecesi’nde bin 788 liralık yemek bedeli Özel Kalem bütçesinden karşılanmış. Atilla için 2019 yılının ilk üç ayında, Özel Kalem bütçesinden karşılanan bin 616 porsiyon yemeğin bedeli ise 41 bin 905 lira.

MEHDİ EKER’İN AKRABASINDAN ÖZEL KALEME YEKEK FATURASI

Kadın Politikaları Daire Başkanlığı’na getirilen AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in akrabası Handan Eker de, 27 Kasım 2018’de Özel Kalem bütçesinden tek seferde bin 400 liralık yemek harcaması yapmış.

KAYYUM 3 AYDA 255 BİN LİRALIK YEMEK YEMİŞ!

Kayyum Atilla’nın 2019 yılının ilk 3 ayında Özel Kalem bütçesinden yaptığı yemek harcamaları da dikkat çekiyor. Ocak ayınca 59 bin liralık yemek harcaması yapan Atilla, Şubat ayında çıtayı yükselterek bunu 80 bin 427 liraya çıkarmış. Seçim çalışmalarının başladığı Mart ayında 105 bin liralık yemek bedelini Özel Kalem bütçesinden karşılayan Atilla, Nisan ayının 6’ncı gününden 12’sine kadar 6 günde 11 bin liralık yemek bedelini de Özel Kalem bütçesinden karşılamış. Yılın ilk üç ayında fahiş yemek harcamalarından dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Özel Kalem bütçesinden 8 Ocak’ta AKP’nin belediye başkan adaylarına 7 bin 500 liralık yemek ile 22 Şubat’ta AKP’nin seçim bürosuna 300 kişilik 4 bin 500 liralık yemek bedelinin karşılanması yapılmış. (Diyarbakır/MA)

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