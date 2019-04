Diyarbakır'da kayyım belediyesi, 1 ton 600 kg fıstıklı kadayıf yemiş

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temeli, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve beraberindeki heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mızraklı, kayyımın belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini ve 92 bin liralık hediyelik fincan takımları aldığını söyledi. HDP eş genel başkanları da demokrasi için ittifak çağrısında bulunarak belediyenin halk iradesiyle geri alındığını belirtti.

“YOKSULLARI ESAS ALAN BELEDİYECELİK YAPACAĞIZ”

Ziyaret öncesinde açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Selçuk Mızraklı belediyenin çok sayıda sorunun olduğunu söyleyerek “Bizim işimiz de zerre kadar talana yer yok. Her şey halkın yüreği kadar saf olacak.” dedi. Kayyımın, Belediye bütçesinden 1 ton 600 kilogram fıstıklı kadayıf yediğini ve yüzlerce fincan takımını hediye olarak gönderdiğini ve bunlarında 92 bin lira tuttuğunu söyleyen Mızraklı, fincan masrafıyla 460 ailenin bir aylık masrafının karşılanabileceğini vurguladı. Mızraklı, “Dolayısıyla biz şunu yapacağız, yoksulları esas alan belediyecilik birinci gündem maddemiz olacak. Önceliğimiz insan olacak insanların ihtiyaçları için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

"DEMOKRASİ İÇİN İTTİFAK YAPALIM"

Mızraklı'nın ardından konuşan HDP Eş genel Başkanı Sezai Temeli, “Tekçi anlayışın nasıl bir istibdat dönemi uyguladığını çok iyi biliyoruz. Bu tarihi kültürü yok sayan anlayışı süpürüp attık. Kayyım hukukunun arkasında OHAL, OHAL hukukunun arkasında da tecrit yatar. Kayyıma karşı çıkmak bir yerde demokrasi mücadelesidir bir yerde de OHAL ve tecridi kabul etmemektir.” dedi. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), haklarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlem yapılmış olup 31 Mart seçimlerinde başkan ve belediye meclis üyesi seçilenlere mazbatalarını vermeme kararına atıf yapan Temelli, KHK’li oldukları için mazbatalarını alamayan belediye başkanları ve meclis üyelerinin olmasının OHAL’in devam ettiği anlamına geldiğini söyledi. Toplumsal muhalefetin tüm güçlerine demokrasi için ittifak yapma çağrısında bulunan Temelli, ülkede yargının bağımsızlığını yitirdiğini ve demokrasi ittifakı geliştirerek bu duruma son verilebileceğini aktardı.

“BİZİM OLANI ALDIK”

Temelli’nin ardından konuşan Buldan “Gasbedilen belediyeleri halkımızın iradesiyle geri almış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. Buldan şöyle devam etti: “Kayyım atandıktan sonra kadın kurumları başta olmak üzere tüm kurumları kapatmak, tabelaları sökmek ilk icraatları oldu. Her yerde halkımızın iradesine saygısızlık yapıldı. Onalar kapattıkça biz açacağız, onlar yok ettikçe biz yeniden inşa edeceğiz. Tecrit sadece İmralı’da değil kayyım atanan belediyelerde, Türkiye’nin her yerinde, barış ve özgürlüklere tecrit uygulanmaktadır. Bizler her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu belediyeyi alarak bizim olanı, sizin olanı aldık. Her türlü engellemeye rağmen büyük bir başarı elde ettik.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

