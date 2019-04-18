Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanları lüks makam odasını kullanmayacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları lüks makam odasını kullanmayacaklarını açıkladı. Oda için meclis toplantısında karar alınacak.
Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel
Halkların Demokratik Partisinden (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığına seçilen Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık, daha önce 750 bin TL denilen; ancak belediyedeki faturası inceledikten sonra 1 milyon TL’yi aşan bir ücrete mal olan lüks makam odasını kullanmayacaklarını açıkladı.
Eş Başkan Selçuk Mızraklı’nın sosyal medya paylaşımdan sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden vatandaşlar, lüks banyoyu ve makam odasını görme talebinde bulunuyor.
VATANDAŞLAR ARANMADAN BELEDİYEYE GİRİYOR
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında değişiklikler başladı. 2 buçuk yıl aradan sonra vatandaşlar üstleri polislerce aranmadan belediye binasına girerken, polis kontrol noktaları ve bariyerler de kaldırıldı.
KAYYIMIN İHALELERİ PANOLARDA GÖSTERİLECEK
Eş Başkanların oluşturduğu Kayyım Hasar Tespit Komisyonu, Kasım 2016’dan bu yana kayyımın yaptığı ihaleler, ödemeler, çalışmalar ve icraatlarını raporlaştırmak için çalışmalarını sürdürürken, kayyımın tespit edilecek olan usulsüzlükleri ise kentin farklı yerlerinde bulunan panolarda gösterilecek.
ODANIN NE OLACAĞINA MECLİSLE BİRLİKTE KARAR VERİLECEK
Eş Başkan Mızraklı, “Hiçbir şekilde orayı kullanmayacağız. İnsanın gözünü yoruyor, yüreğini yoruyor. Orayı ne yapacağımızı da yine belediye meclisimizle beraber değerlendireceğiz” dedi.
“ÇOK DİLLİ BELEDİYECİLİK POLİTİKAMIZ YENİDEN UYGULANACAK”
Kayyımların kentte yarattığı tahribatları onaracaklarını vurgulayan Mızraklı, “Kültürü ve anadili unutturma rejimi ve zihniyetine karşı kentimizde toplumsal hafızayı canlı tutacağız. Amed’de yaşam akışı kentin gerçek kimliğini yansıtacak. Çok dilli belediyecilik politikamız yeniden uygulanmaya konulacak, yaşam burada yaşayanların dili ile olacak” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)
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