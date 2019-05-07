Üvercinka Tiyatro Festivali’nde geri sayım

Zelal Sahidenur SARİ

Van

Üvercinka Kültür Sanat Merkezi 2016 yılında "Sanat hoştur" sloganıyla yola çıktı. Bu yıl ikincisini düzenlediği Üvercinka Tiyatro Festivaliyle konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 10-19 Mayıs tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleşecek festivale; Haldun Dormen, Necat Karakaya ve Matei Visniec de katılacak.

Üvercinka Kültür Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taşdemir ile tiyatro festivalini konuştuk. Taşdemir, festivalde Türkçe ve Kürtçe oyunların yer alacağını belirterek “Festivalin içeriğini belirlerken buranın sosyolojik yapısını göz önünde bulunduruyoruz.” dedi.

"GELENEKSELLEŞTİRME YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Festivali gelenekselleştirme yolunda ilerlediklerini belirten Taşdemir “Bölge halkına sanat merkezimiz aracılığıyla uluslararası kapılar aralıyoruz. Gelenekselleştirme yolunda ilerlediğimiz festivalimizin ilkini 2018 yılında yaptık ve 5000 seyirciye ulaştık.” şeklinde konuştu. Politik ve komedi eksenli oyunlarla bu yıl hedeflerinin daha da yüksek olduğunu aktaran Taşdemir “Gittikçe büyüyen festivalimizde oyunlar kadar atölye ve söyleşilerimizde adından söz ettirecek. Bu yıl yenilik olarak sayabileceğimiz Necat Karakaya’nın yeni bir teknikle yaptığı ‘Anlamlara Kelime Bulamayınca’ adlı resim sergisi de olacak. Bunun yanı sıra Türkiye’de efsane olmuş tiyatro oyuncusu Haldun Dormen ve ekibini ilk defa Van’da ağırlayacağız. Yine dünyaca ünlü oyun yazarı Matei Visniec, bize workshop atölye yapacak. İranlı ünlü yönetmen Ramin Nasiri aramızda olacaktır” ifadelerini kullandı.

"BİR OYUNUN GELİRİ SELE MARUZ KALANLARA"

Oyunlara dair kısa bilgiler de paylaşan Taşdemir, geçen yıl Levent Üzümcü'nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununun gelirini işitme engelli çocuklara bağışladıklarını ve bu yıl “Du Jin, Du Lîstîkvan” oyununun gelirini İran Kirmanşah’ta sele maruz kalan insanlara gönderecekleri söyledi. Bu konuda Türkiye’de yeterli düzeyde kamuoyunun oluşmadığını söyleyen Taşdemir; “Birkaç yıl önce bizde burada bir deprem yaşadık ve farklı ülkelerden, illerden buraya yardım için insanlar geldi, çalışmalar, kampanyalar yürüttüler. Bugün bizde yanı başımızdakilere yardım etmeye çalışıyoruz. Bu bir ahde vefadır.” deyip bütün Van halkını, 10-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak festivale davet ederek sözlerini sonlandırdı.