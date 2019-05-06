Nisan ayında en az 36 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, nisan ayında en az 36 kadının öldürdüğünü açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2019 nisan ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, nisan ayında erkekler en az 36 kadını öldürdü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti. Bu ayki kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 5 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 1 kadın ekonomik bahaneyle ve 22’si ise kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

KADIN CİNAYETLERİNİN EN ÇOK İŞLENDİĞİ İL YİNE İSTANBUL

Nisan ayında kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kentlerin başında İstanbul, İzmir, Adana, Afyon ve Urfa geldi. Platformun açıklamasına göre erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri şöyle: Hamide Gezer, Aslı Yıldız Güçlü, Emine Yıldız, Najia Arabzai, Eda Kaymaklı, Nur Muhammet Berzo, Ayla Ö, Reyhan İrketi, Özge Y, Hayat Meşail, Sabah Meşaili, Mukadder Nogay, Dudu Çeştepe, Gözde Çulhaoğlu, Aysel Şahin, Rabia Bayram, Fatma Bayram, Hatice Şahin, Arzu S, Ş.A, Dilan Tutucu, Gülsüm Taş, Sultan Çınkır, Sibel Akçalı, Cemile Aydın, Hülya Haney, Aycan Bozbay, Ayşe İ, Hatice Ü, Gamze Ünlü, Dilek Ö, Gökselin Türkel, İlkay Sivaslı, Esra K, Naciye Saygın ve kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kadın.

Raporda, çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel şiddetin nisan ayında da devam ettiği belirtilirken bu vakalardaki cezasızlık örnekleri dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)

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