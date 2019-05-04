Boşandığı eşinin 5 yerinden bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi

Antalya'da 4 yıl önce boşandığı eşi Veysel Yat'ın (51) "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek 5 yerinden bıçakladığı Gülhanım Doğu (46), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre kadın cinayeti, 29 Nisan Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde yaşandı. Alanya'da oturan ve Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatleri ile kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi'ndeki apartmanın önünde beklemeye başladı. Yat, servisten inen Doğu'nun yolunu kesti. Yat, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi. Gülhanım Doğu ise oturduğu binaya girmek istedi. Ancak Yat, yanında getirdiği bıçakla kadına saldırdı. 5 bıçak darbesi alan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KADIN KURTARILAMADI, KATİL TUTUKLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Gülhanım Doğu, bu sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Hastaneden yakınları tarafından alınan Doğu'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Gülhanım Doğu'nun otopsinin ardından Andızlı Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Olaydan sonra kaçan katil Veysel Yat ise polis tarafından yakalandı. Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (HABER MERKEZİ)

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