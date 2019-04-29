İzmir’de kadın cinayeti | Eşini uyurken boğarak öldürdü

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Suat Ü, 24 yaşındaki eşi Hatice Ü’yü uyuduğu sırada, boğarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Suat Ü, polislerce yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Tire’de yaşayan, çiftçi Suat Ü. ile Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki süt fabrikasında işçi Hatice Ü’yü uyuduğu sırada boğarak öldürdü.

Evden kaçan Suat Ü, durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Suat Ü, kardeşinin haber vermesi üzerine, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Suat Ü’nün yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle eşiyle sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Biri 3, diğeri 6 yaşında 2 çocuk annesi Hatice Ü’nün cesedi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İzmir/DHA)

BAHANESİ “KISKANÇLIK” OLDU, EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Fethiye’de yaşayan Birol Ünlü, eşi Gamze Ünlü’yü tabancayla öldürdü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşi 31 yaşındaki Gamze Ünlü’yü tabancayla başından vurarak öldürülen 37 yaşındaki Birol Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının jandarmaya verdiği ifadede ise bahanesi “kıskançlık” oldu.

Fotoğraf: DHA

Eve alkollü gelen Birol Ünlü, eşi Gamze Ünlü arasında tartışma çıktı. Birol Ünlü, evde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşini başından vurdu.

Olayın ardından 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayan Birol Ünlü, eşini vurduğu ihbarında bulundu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gamze Ünlü’nün öldüğü belirlendi. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. 3, 10 ve 13 yaşlarında çocukları olan Gamze Ünlü’nün cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde yapılan aramada tabancanın yanı sıra 6 pompalı tüfek ile fişekler bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birol Ünlü tutuklandı. (Muğla/DHA)