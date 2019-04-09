Mart ayında 27 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) 2019 Mart ayı raporuna göre, 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

KCD, 2019 Mart ayı kadına yönelik şiddet raporunu açıkladı. Basına yansıyan ve kendilerine doğrudan gelen başvurular üzerinden hazırlanan raporda, çocuk istismarı ve cinsel şiddetin basına yansıyanlardan daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Mart ayında 27 kadının öldürüldüğünün belirtildiği raporda, cinsel şiddet ve çocuk istismarının devam ettiği ifade edildi.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8’inin şüpheli ölüm olarak kaydedildiğinin aktarıldığı raporda, "13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 6’sı kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.

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Mart ayında öldürülen kadınların illere göre dağılımı ise şu şekilde: İstanbul 8, Mersin 2, Antalya 2, Ankara 1, Aydın 1, Bursa 1, Erzurum 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Kırıkkale 1, Kırklareli 1, Kocaeli 1, Konya 1, Tokat 1, Trabzon 1, Uşak 1, Gümüşhane 1.

9 KADININ FAİLİ TESPİT EDİLEMEDİ

27 kadından 9'unun kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemediğinin ifade edildiği raporda, "6'sı evli oldukları erkekler, 4'ü birlikte olduğu erkek, 4'ü oğulları, 1'i nişanlısı ve 1'i de kuzeni tarafından, 1'i boşandığı erkek, 1'i damadı tarafından öldürüldü. 10’u ateşli silahlarla, 3’ü boğularak, 2’si darp edilerek, 3’ü kesici aletle, 1’i yüksekten düşerek ve ne yazık ki 8’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir. Kadınların 3’ü arabada, 1’i dağ eteğinde, 1’i denizde, 12’sinin ev içerisinde öldürülmüştür. 1’i gölde, 1’i iş yeri, 1’i metruk bina, 4’ü sokak ortasında, 1’i tarlada öldürüldü ve 2 kadının cansız bedeni de su kuyusu ve toprağa gömülü halde bulundu. 12 Kadının hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilememişken, 7 Kadının kendi hayatına dair karar almak isterken öldürülmüştür. 8 Kadın kadının şüpheli ölümü ise aydınlatılmayı bekliyor" diye belirtildi.

Öldürülen kadınların isimleri şöyle: Samira Arslan, Ayşe Demir, Sinem Gedik, Suzan H., Elmas Aksu, Fikar Talu, Hacer Cengiz, Fatma Şengül, Ayyuş Çetin, Ayşe Dayıoğlu, Özlem S.,Mine Topçu, Seher Polat, Fatma Erdoğan, Müslime B, Nihal Işıldar, Yeliz Y, Saadet K., Keziban Ercan, Ayşe Solmaz, Zeynep Esin, Arzu Özkan, Leyli E., Zeynep Öztürk, Ayni D., Ebru Erdem, ve 47 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir kadın. (HABER MERKEZİ)

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