13 Nisan 2019 00:44
Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Maraş'ın Elbistan ilçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Kadın cinayetleri artarak sürerken son kadın cinayeti haberi Maraş'ın Elbistan ilçesinden geldi.
Çocuklarını almaya gittiği okulun önünde geçtiğimiz 2 Nisan'da eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğrayan Aslı Yıldız Güçlü, tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Güçlü'nün cenazesinin Malatya'daki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Elbistan'a gönderileceği öğrenildi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2019’un Mart ayı raporuna göre 27 kadın öldürüldü. (HABER MERKEZİ)