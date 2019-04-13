13 Nisan 2019 00:44

Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Maraş'ın Elbistan ilçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Eski eşinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

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    Kadın cinayetleri artarak sürerken son kadın cinayeti haberi Maraş'ın Elbistan ilçesinden geldi.

    Çocuklarını almaya gittiği okulun önünde geçtiğimiz 2 Nisan'da eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğrayan Aslı Yıldız Güçlü, tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Güçlü'nün cenazesinin Malatya'daki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Elbistan'a gönderileceği öğrenildi.

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