02 Mayıs 2019 13:02
Iğdır’da kadın cinayeti | Eşini tabancayla öldürüp kaçtı
Iğdır'da, eşi Ayşe Zeynep P'yi tabancayla vurarak öldüren Bülent P. olay yerinden kaçtı, yakalama çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf: DHA
Iğdır’da, 52 yaşındaki Bülent P, 48 yaşındaki eşi Ayşe Zeynep P’yi tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan Bülent P’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Iğdır Koçlar Mahallesi’nde kadın cinayeti yaşandı. Bülent P. ile eşi Ayşe Zeynep P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bülent P, 2 çocuk annesi Ayşe Zeynep P’yi tabancayla vurdu, evden kaçtı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep P’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, Bülent P’nin yakalanması için çalışma başlattı. (Iğdır/DHA)