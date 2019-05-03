Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ulaşım ve suda indirim için süreci başlattı

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve suda indirime gidilmesi için süreci başlattıklarını duyurdu. Yapılmasını istedikleri indirimin detayını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, ilgili kurumlara yazı göndererek bu indirimler için gerekli hazırlıkta bulunmalarını talep etti. İmamoğlu, istedikleri indirimi mayıs ayı içerisinde İBB Meclisine getireceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİ KARTI 85 TL'DEN 50 TL'YE

İmamoğlu'nun detaylarını paylaştığı ulaşım indirimleri şu şekilde:

Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye indirilecek

0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz olacak

0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz olacak

Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

SUYA YÜZDE 40 İNDİRİM

İmamoğlu, su tüketim fiyatında gidilmesi istenen indirimi de paylaştı. Buna göre suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 indirim olacak.

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