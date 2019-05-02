Muğla'da tekne alabora oldu: 1 mülteci yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu teknedeki 13 mülteciden 12'si kurtarılırken, 1 mültecinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Yunanistan'a fiber tekne ile geçmek için Bitez Mahallesi Adaboğazı Mevkii'nden denize açılan teknede Filistin, Irak ve Suriyeli mülteciler yer alıyordu. Çelebi Adası önlerinde alabora olan teknede bulunan mülteciler 112 Acil Yardım Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 mülteciyi kurtardı. Ancak 37 yaşındaki Suriyeli Mahmoud Hasan'a ulaşılamadı.

Bu sabah Bitez sahilinde kıyıya vuran Hasan'ın cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)

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