Hollandaâ€™da mÃ¼lteci eylemi: MÃ¼lteciler iÃ§eri, Ä±rkÃ§Ä±lar dÄ±ÅŸarÄ±!

Hollanda'da Afganistan uyruklu mÃ¼ltecilerin Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.

Hollanda’nÄ±n Utrecht kentinde, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afganistan uyruklu mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± protesto gösterisi düzenlendi.

Cumartesi günü Dom MeydanÄ±’nda toplanan kalabalÄ±k, “AfganlarÄ± geri göndermeyin”, “Mülteciler içeriye, Ä±rkçÄ±lar dÄ±ÅŸarÄ±ya”, “Afganistan Suriye’den sonra dünyanÄ±n en tehlikeli ülkesi” ve “AfganlarÄ±n gönderilmesini durdur” yazÄ±lÄ± dövizlerle kent merkezinde yürüdü. “Sesli söyle, açÄ±k söyle, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapÄ±mÄ±z açÄ±k” sloganlarÄ± atan göstericiler, hükümetin mültecilerle ilgili politikasÄ±nÄ± protesto etti.

‘HÜKÜMET ÇAÄžRILARI KULAK VERMÄ°YOR’

AfganlarÄ± Geri Göndermeyin Platformu Sözcüsü Natasja Callenbach, Utrecht tren istasyonu önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Hollanda hükümetinin ve Avrupa BirliÄŸi’nin (AB) mültecilere tanÄ±nan oturum hakkÄ± konusundaki politikasÄ±nÄ± eleÅŸtirdiklerini söyledi.

AfganlarÄ±n Hollanda’da oturum izni alma ÅŸansÄ±nÄ±n yüzde 35 olduÄŸunu belirten Callenbach, bu zamana kadar yaptÄ±klarÄ± çaÄŸrÄ±larÄ±n hükümet tarafÄ±ndan ciddiye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Callenbach, Afganistan’da neredeyse günlük olan terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±k medyaya yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± için insanlarÄ±n durumdan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, Afganistan’da koÅŸullarÄ±n son yÄ±llarda çok daha kötüye gitmesine raÄŸmen içinde aralarÄ±nda Hollanda’nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± AB ülkelerinin Afgan mültecileri geri göndermekte Ä±srar ettiÄŸini vurguladÄ±.

Taliban’Ä±n Afganistan’da halen etkin olduÄŸuna iÅŸaret eden Callenbach, “Bizim çaÄŸrÄ±mÄ±z açÄ±k ve net. EÄŸer insancÄ±l olmak istiyorsan ve insan haklarÄ± ile uluslararasÄ± mülteci anlaÅŸmalarÄ±na saygÄ±lÄ± isen o zaman Afgan mültecileri geri gönderemezsin.” dedi.

Callenbach, HollandalÄ±lara ve siyasetçilere sorumluluk alarak insan haklarÄ± ihlaline karÅŸÄ± eyleme geçmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 13:17

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