Hollanda Êzidî mültecileri Irak’a geri gönderiyor

Hollanda’nın Êzidîler mültecileri, Irak’ın kuzeyindeki kamplara geri göndereceği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, karardan dolayı endişeli. Hükümet ortağı Hıristiyan Birliği ile sol muhalefet, hükümetten açıklama istiyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, mülteci avukatlarının, açıkladığı bu gelişme, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) tarafından da doğrulandı. IND’ye göre, Irak’ın kuzeyindeki kamplarda Êzidîler için başlarının üzerinde bir çatı ve yeteri kadar gıda maddesi var.

200 KİŞİ YANIT BEKLİYOR

Hollanda hükümeti kaç kişinin sınır dışı edileceğini ise açıklamadı. Mülteci avukatlarına göre, yaklaşık 200 kişi Hollanda’nın sığınma başvurularını sonuçlandırmasını bekliyor.

Hollanda Mülteciler Konseyine göre, Êzidîler, en savunmasız grup ve bu koşullarda geri gönderilmeleri hukuka aykırı.

Yeşil Sol ve Sosyalist Parti de, Hollanda hükümetinin kararını “sorumsuzluk” olarak değerlendirirken, İşçi Partisi (PvdA), soru önergesi ile konuyu parlamento gündemine taşıdı. (DIŞ HABERLER)

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