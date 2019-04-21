Mültecilerin yaşamı beyaz perdeye yansıdı

Halkların Köprüsü Derneği’nin İzmir’de düzenlediği Uluslararası Mülteci Film Festivali sona erdi. Birbirinden farklı hikâyelerle mülteci meselesini gündeme alan festivali son gününde şarkıcı Haluk Levent de ziyaret etti. Festival programını internetten görünce gelip festival ekibiyle tanışmak istediğini söyleyen Levent, “Irkçılığın bu denli arttığı bir ülkede, mültecilerin yaşamlarını önemseyen, onların hikâyelerini bir yerlere ulaştıran bu festivalin ne kadar kıymetli olduğunu, düzenleyici ekibe söylemek istedim” dedi.

Festival son güne Yönetmen Ai Weiwei’nin “İnsan Seli” adlı belgeseliyle başladı. 2018 yapımı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.

HASTA BAKICI’YA YOĞUN İLGİ

Yoğun ilgi gösterilen yapımlardan biri, yönetmenliğini Soner Sert’in yaptığı “Hasta Bakıcı” adlı kısa film oldu. Rusya’dan Türkiye’ye göç eden, geçimini yatalak hastalara bakarak sağlayan 20’li yaşlarının sonundaki Anna’nın hayatını konu alıyor. Filmin gösterimine katılan Yönetmen Sert, sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtladı. Filmin ortaya çıkış sürecini anlatan Sert, “Bu hikaye öğrenciyken karşılaştığım bir durum üzerinden çıktı. Üst komşum Rusya’dan gelen kadınları zenginlerin evinde çalışması için yönlendiren biriydi. Bir gün kapıyı çaldığımda içeride 20’ye yakın kadın vardı. Yıllar sonra bu hikayeyi emek-sermaye üzerinden düşünmeye başladığımda, film de oluşmaya başladı” dedi.

Festivalin gösterimi yapılan son filmi ise, Yönetmen Philippe Lioret’in “Welcome” adlı uzun metrajlı filmi oldu.17 yaşında Iraklı bir gencin göç ederek İngiltere’ye geçmek için çıktığı yolda yaşadıklarını anlatan film, Berlin ve Cesar film ödüllerine layık görülmüştü.

“OLUMLU TEPKİLER ALDIK”

Festival Koordinatörü Nuray Pehlivan, festivale düşünülenin çok üstünde bir katılım olduğunu ifade etti. Yine izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını belirten Pehlivan, “Halkların Köprüsü Derneği kamusal dostluğa inanmış bireylerden oluşuyor. Bu yüzden de olumlu dönüşlerin amatör ruhumuzun bir sonucu olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İzmir’de yaşayıp, Halkların Köprüsü Korosu’nda yer alan Şair Ahmed Jundi ise, festivale bu kadar ilgi gösterilmesine çok sevindiğini söyledi. Jundi, “Şimdiye kadar ırkçılıkla hiç karşılaşmadım, ama acıyan bakışlar bile yetiyor beni üzmeye. Bu ve benzeri çalışmaların iki halkın birbirini anlaması, birbirine dokunması için çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (İzmir/MA)