ABD’de silahlı ırkçı çeteler yüzlerce göçmeni rehin aldı

Ekim KILIÇ

New York

ABD’de geçtiğimiz hafta ırkçı çetelerin Orta Amerikalı göçmenleri rehin alması gündeme bomba gibi düştü. Kendilerini Birleşik Anayasal Vatanseverler (UCP) olarak adlandıran ve sınırda köpeklerle “devriye” gezerek göçmen avına çıkan ırkçı çete, sosyal medyada rehinelerin görüntülerini içeren videolar yayınladı. Kamuflajlı, maskeli ve ağır silahlı olarak boy gösteren çete üyelerinin ABD başkanı Donald Trump’ın yabancı düşmanı söylemlerinden cesaret aldığı tartışılıyor. Medyada çıkan haberlere göre, çete üyeleri ABD-Meksika sınırında yıllardır varlık gösteriyor. Ancak sosyal medya aracılığıyla ilk kez bu kadar boy gösterdikleri belirtiliyor.

GÖÇMENLERE ZULÜM GÖRÜNTÜLERİ!

UCP tarafından paylaşılan videoda göçmenlerin karanlıkta üzerlerine görüşü bozan ışık tutulduğu, zorla diz çöktürüldüğü, bir araya toplanıldığı görülüyor. Ayrıca çocukların öksürükleri duyulabiliyor. Videoyu seslendiren çete üyesi Jim Benvie, “Burada sınır devriyesi yok. Biz onlarız” diyor. Videonun ilerleyen dakikalarında resmi sınır devriyeleri ortaya çıkıyor. Ancak Benvie’nin paylaştığı başka bir videoda üçü çocuk 7 kişiye yaklaşarak kendini “Sınır devriyesi” olarak tanıtıyor. Daha sonra yanına çağırdığı diğer çete üyesi ise gruba yere yatın talimatı veriyor. Resmi görevlilere iletişime geçen çete üyelerinin “Merhaba, yedi tane yakaladım” denildiği duyuluyor.

New York Times gazetesine verdiği bir röportajda Benvie, çetenin eylemlerinin yasal olduğunda ısrar ederek, göçmenleri “gözaltına alınmaları”nı “sözlü vatandaş tutuklaması” ile karşılaştırıyor. “Vatandaş tutuklaması” yasa uygulayıcıların etkinlik göstermediği yerlerde vatandaşların inisiyatif kullanarak “yasa karşıtlarına” karşı yasanın uygulanabileceğini ifade ediyor.

‘KOMUTAN’LARI YAKALANDI

Ancak geçtiğimiz cumartesi günü Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ırkçı çetenin “ulusal komutanı” olarak öne çıkan Larry Mitchell Hopkins’i (69) yakaladı. Hopkins’in ateşli silahlar ve mühimmat bulundurmaktan önceden beri sabıkalı olduğu kaydedildi.

Çetenin sözcüsü Jim Benvie ise “Bunun hakkında kaygılanmıyoruz. O temize çıkacak” dedi. Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) yaptığı açıklamada çeteyi “faşist milisler” olarak tarif etti. Grubun internet üzerinden bağış topladıkları hesaplar ise “nefreti ve şiddeti destekledikleri” gerekçesiyle kapatıldı.

CNN’de çıkan bir habere göre ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza sözcülerinden biri, Birleşik Anayasal Vatanseverler üzerine soruları geri çevirerek “Uygulayıcı önlemleri kendi ellerine alan örgütleri, özel grupları onaylamadıklarını ve göz yummadıklarını” savundu.

Hopkins’in yakalanması üzerine yaptığı bir açıklamada New Mexico Başsavcısı Hector Balderas ise “Bugün FBI’ın tutuklaması hukukun üstünlüğünün, eğitimli kolluk görevlilerinin elinde olması gerektiğini açıkça göstermektedir silahlı yasa dışı yasa infazcılarının değil.” dedi.