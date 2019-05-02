02 Mayıs 2019 15:37

Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz

Diyarbakır'da inşaat halindeki bir camiye sığınan 100'ü aşkın mülteci, yaşadığı zorlukları anlattı.

Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz

Diyarbakır'da inşaat halindeki camiye sığınan mülteciler | Fotoğraf: MA

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    Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Suriye’den Türkiye’ye geçen bir mülteciler, Kayapınar ilçesinde inşaatı devam eden Feqiyê Teyran Camii’nde yaşam mücadelesi veriyor.

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde inşaatı devam eden Feqiyê Teyran Camii, Afganistan, İran, Pakistan, Bangladeş ve Suriye’den gelen 100’ü aşkın mültecinin sığınağı oldu. Kalacak yerleri olmadığı için inşaat halindeki camide kalan çoğu 18 yaşından küçük mülteciler, cami avlusuna serdikleri battaniyelerin üzerinde yatıyor. Bazı mülteciler ise, otogar içinde bulunan terk edilmiş konteynerde yaşıyor. Bazı günler aç ve susuz kalan mültecilerin yemek ihtiyaçları, zaman zaman Kızılay ve otogar esnafı tarafından karşılanıyor.

    VAN, DİYARBAKIR VE İSTANBUL YOLCULUĞU

    Mezopotamya Ajansından Ruken Demir’in haberine göre, savaş ve yoksulluk nedeniyle ülkelerini terk eden Afganistanlı mülteciler, Pakistan üzerinden İran’a yaya olarak 30 günde gelirken, İran’dan sonra insan kaçakçıları devreye giriyor. İran’ın Urmiye kenti üzerinden gelen mülteciler, insan kaçakçılarının yol göstericiliğinde Van’a ulaşıyor. Gruplar halinde gelen mültecilerin Van’dan sonra ilk durağı Diyarbakır, ardından İstanbul, İzmir ya da Ankara oluyor. 

    Diyarbakır'da inşaat halindeki camiye sığınan mülteciler | Fotoğraf: MA

    "SINIR KAPISINDA DARBEDİLDİK"

    4 gün önce geldiğini anlatan Afgan mülteci Muhammed Araf (21), Taliban militanları tarafından askerliğe zorlandıkları için kaçtığını belirterek, Türkiye’ye gelirken sınır kapısında (Kapıköy-Razi sınır kapısı) polis tarafından darbedildiğini söyledi ve şunları anlattı:

    "Yolda polisler bizim mülteci olduğumuzu bildiği için kimlik kontrolü yapmıyordu. Buraya çalışmak için geldim. Afganistan’da savaş var. Buradan İzmir, İstanbul ve Ankara’ya gidip çalışmak istiyoruz. Ailem Afganistan’da ve yaşlı oldukları için gelemiyorlar. Ben de çalışıp onları o savaştan kurtarmak istiyorum. Ama burada bize iş imkanları sağlamıyorlar. Ya da çok düşük ücretlerle çalıştırılıyoruz."

    "YÜRÜYEREK URMİYE’YE GELDİK"

    Afganistan’dan İran’ın Urmiye kentine yürüyerek gelen Afgan mülteci Kayyum Yari de, (22) 16 yaşındaki kardeşiyle beraber geldiğini belirtti. Yaklaşık 2 ay önce geldiğini aktaran Yari, 30 gün boyunca yollarda aç susuz kalarak Van’a ulaştıklarını dile getirdi. Diyarbakır’dan İstanbul’a inşaat işçiliği ya da tekstilde çalışmak için gideceğini vurgulayan Yari, mültecilerin Türkiye’de sömürüldüğünü duyduğunu ama buna mecbur olduklarını ifade etti. 

    Diyarbakır'da inşaat halindeki camiye sığınan mülteciler | Fotoğraf: MA

    "BİR CEHENEMDEN KAÇIP BİR CEHENEME GELDİK"

    Diyarbakır’da inşaatta 1 ay çalışarak 1000 TL aldıklarına belirten Yari, şunları söyledi: "Geceleri soğuk oluyor. Kardeşim küçük, ısınsın diye kendi üstümdeki kıyafetleri veriyorum. Bizim dışımızda gelecek gruplar var. Diyarbakır’da artık iş yok, büyük şehirlere gidiyoruz. Ama şunun farkına vardık. Türkiye’de iş yok. Burada da herkes aç. Zaten bizi pek sevmezler. Mülteci olduğumuz için. Bir cehennemden kaçıp bir cehenneme geldik. Gelip bakıp gidiyorlar. Ya da dışlayıp ötekileştiriyorlar. Türkiye bize vize vermiyor." (Diyarbakır/MA)

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