Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden ve ABD tarafından desteklenen Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı. Guaido, Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Darbe girişiminin ardından pek çok ülkeden açıklama geldi.

ABD yönetimi, Venezuela'da askeri darbe girişimin de bulunan Guaido'ya destek açıklaması yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün geçici baştan Juan Guaido Özgürlük Operasyonu'nun startını verdi. ABD Hükümeti Venezuela halkını özgürlük ve demokrasi arayışında tam destek vermektedir. Demokrasi yenilgiye uğratılamaz." dedi.

