30 Nisan 2019 16:26
Son Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2019 19:04

Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun darbe girişiminin ardından pek çok ülkeden açıklama geldi.

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Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

Fotoğraf: EPA / Rayner Pena | AA

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    Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden ve ABD tarafından desteklenen Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı. Guaido, Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Darbe girişiminin ardından pek çok ülkeden açıklama geldi.

    ABD'DEN DARBE GİRİŞİMİNE TAM DESTEK AÇIKLAMASI

    ABD yönetimi, Venezuela'da askeri darbe girişimin de bulunan Guaido'ya destek açıklaması yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.

    ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

    Twitter hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün geçici baştan Juan Guaido Özgürlük Operasyonu'nun startını verdi. ABD Hükümeti Venezuela halkını özgürlük ve demokrasi arayışında tam destek vermektedir. Demokrasi yenilgiye uğratılamaz." dedi.


    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak Guaido'ya destek verdi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino'ya seslenen Bolton, ordunun Guaido ve taraftarlarına destek vermesi gerektiğini savundu.

    OAS'DEN VE KOLOMBİYA'DAN DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK 

    Bu arada Venezuela’daki siyasi krizde başından beri muhalefete her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile darbe girişimine destek verdi. Almagro, “Venezuela anayasası ve geçici devlet başkanı Guaido’nun yanındaki askerleri selamlıyoruz. Barışçıl bir geçiş için daha geniş bir desteğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Venezuela ordusunu tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz.” ifadeleri ile darbe girişimini desteklemeye çağırdı. 

    İSPANYA: GUAIDO MEŞRU TEMSİLCİ

    İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz." derken İspanya'nın Juan Guaido'nun kendi kendine ilan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıdığını hatırlattı. Celaa, "Guaido'ya arka çıkmanın demokratik bir karar ve iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bizim için Guaido, Venezuela'da geçişi sağlayacak meşru bir temsilci" dedi.

    Celaa, "Guaido, geçici devlet başkanı olduktan sonra Venezuela'da iyileşen ne oldu?" sorusuna ise "Guaido, alternatifi temsil ediyor ve bu, siyasi, sosyal ve insani olarak yeterli" cevabını verdi. 

    KÜBA VE BOLİVYA DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI

    Küba ve Bolivya, Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını bildirdi.

    Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.

    Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

    Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

    TÜRKİYE'DEN DARBE GİRİŞİMİNE TEPKİLER

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişimine karşı olduklarını belirterek sorunların diyalogla çözülmesi çağrısı yaptı. Öte yandan EMEP ve TİP,  darbe girişiminin ABD destekli olduğuna dikkat çekerek Venezuela halkının yanında olduklarını ilan ettiler.

    ÇAVUŞOĞLU: DARBE GİRİŞİMİNE KARŞIYIZ

    "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." açıklaması yaptı.

    EMEP: VENEZUELA'NIN GELECEĞİNE ANCAK HALK KARAR VEREBİLİR

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Twitter'dan "Venezuela halkı yine ABD'nin de dahil olduğu bir darbe girişimine maruz kaldı, kınıyoruz. Venezuela'nın geleceğine ancak Venezuela halkı karar verebilir. Bu gerici girişimi de püskürteceğine olan inancımızla, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Venezuella halkı yine ABD'nin de dahil olduğu bir darbe girişimine maruz kaldı, kınıyoruz. Venezulle'nın geleceğine ancak Venezuella halkı karar verebilir. Bu gerici girişimi de püskürteceğine olan inancımızla, Venezuella halkıyla dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz.

    — selma gürkan (@gurkanselma) 30 Nisan 2019

    TİP: VENEZUELA HALKI SALDIRI PÜSKÜRTECEKTİR

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ABD'nin, Venezuela'da halkın iradesine karşı darbe girişimi içinde olduğunu belirterek, "Venezuela halkı, bu yeni saldırıyı da püskürtecektir" dedi.  

    PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI, DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki durumla ilgili acil olarak Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. (DIŞ HABERLER)

    Venezuela'da darbe girişimi

    Venezuela'da darbe girişimi

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