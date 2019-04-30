Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

Venezuela’da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, yanında bir grup askerle birlikte başkent Caracas’taki bir havaalanı yakınında açıklama yaptı, “Özgürlük operasyonunun son etabını hayata geçirmek üzere” Venezuela halkını sokağa çağırdı. Venezuela hükümeti de muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise saatler sonra ilk açıklamasını yaparak tüm komutanlarla görüştüğünü ve hepsinin anayasaya ve ülkeye sadakatlerini yinelediklerini söyledi.

Venezuela hükümeti adına yapılan açıklamalarda “Küçük bir grubun darbe girişimi”nin bastırılmaya çalışıldığı belirtildi. Evrensel'e konuşan Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV) yetkilileri de eylemi “Dış müdahale başlatmak için bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

DARBE GİRİŞİMİ NASIL BAŞLADI?

Fotoğraf: Rafael Briceno/AA

Meclis Başkanı Juan Guaido, bu sabah Twitter üzerinden 3 dakikalık bir video yayınladı. Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle çekilen videoda halka sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

Videoda ev hapsi cezası bulunan sağcı siyasetçi Leopoldo Lopez’i de yanına alan Guaido, “Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harekete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Guaido, “Silahlı Kuvvetlerimizin ana askeri birlikleri ile özgürlük operasyonunun son aşamasını başlatıyorum” dedi. Guaido, ulusal silahlı kuvvetlerin anayasa ve halkın yanında yer alarak doğru karar verdiğini iddia etti.

Fotoğraf: EPA / Rayner Pena | AA

Günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama daha yapan Guaido, sokağa çıkma çağrısını yineledi ve Maduro hükümetine "çekil" çağrısı yaptı.

Guaido şunları söyledi:

"Venezuela tarihinde çok önemli bir anı yaşıyoruz ve gördüğünüz gibi süreç devam ediyor. Halk buraya gelmeye devam ediyor, anayasa yanlısı birlikler katılmaya devam edecek. Dünyayı burada olacaklara tanık olmaya davet ediyoruz. Anayasal çerçeve içinde kalacağız. Demokratik ve şiddete başvurmadan, şimdiye kadar olduğu gibi... Tüm halkın siyasi sürecin parçası olmasına izin verilmeli. Bu süreç birkaç saat için parlamentoya taşınmalı ki geçiş sürecinin sonraki aşamasını başlatabilelim. Öte yandan sokaklarda olmaya devam edeceğiz çünkü bu sürecin geleceğine halkın karar vermesi gerektiğine inanıyoruz."

DEVLET KANADININ İLK AÇIKLAMALARI NE OLDU?

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro darbe girişiminden saatler sonra yaptığı açıklamada tüm komutanlarla görüştüğünü ve hepsinin anayasaya ve ülkeye sadakatlerini yinelediklerini söyledi. Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Çelikten sinirler! Tüm REDI ve ZODI’lerin komutanlarıyla görüştüm; halka, anayasaya ve ülkeye sadakatlerini bildirdiler. Barışın zaferini garanti altına almak için azami halk hareketi çağrısı yapıyorum. Kazanacağız!” denildi.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez Twitter hesabında, “sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini” askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. Rodríguez, “Altamira’da konuşlanan küçük askeri bir grubun darbe girişimini önlemek adına çalışmalarımızın sürdüğünü Venezuela halkına duyuruyoruz" dedi.

Fotoğraf: Daniel Blanco/AA

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da halkı, Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores’de toplanmaya çağırdı. Devlet televizyonuna telefonla bağlanan Cabello “Tüm Venezuela’da sakinlik hakimdir. Silahlı kuvvetlerin çoğunluğu anayasanın yanındadır. Carlota hava üssü tamamen kontrol altında bulunmaktadır. Devrimi, anayasayı savunmak zorundayız, ülkemizde barışı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de hükümetin yanında olduğunu açıkladı. Darbe girişimi yapanlara “korkaklar, hainler” diye seslenen Padrino, “Anayasayı savunmaya devam edeceğiz” dedi. Padrino, “Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir” dedi.

Padrino ayrıca, ülkedeki tüm askerlerin ‘normal olarak’ kışla ve askeri üslerde olduğunu ve olağan dışı bir gelişme gözlemlenmediğini duyurdu. Lopez, Guadio ve yanındakileri, halkı galeyana getirmek için provokasyon yapmakla suçladı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab da darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Saab, "teleSUR" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız" dedi.

Darbenin ABD destekli olduğunu belirten Saab, "Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar burada. Başından beri hedefleri bu. Biz cumhuriyeti ve barışı koruyacağız" ifadelerini kullandı. Saab, "Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, 7 Mart'ta ülkenin doğusundaki Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan arıza ve ardından meydana gelen elektrik kesintisinde rolü olduğu şüphesiyle Guaido hakkında soruşturma başlatmıştı.

İKTİDAR VE MUHALEFETİN SOKAK ÇAĞRILARI KARŞILIK BULDU MU?

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başkanlık sarayı Miraflores önünde Maduro taraftarlarının toplandığı görüldü.

Juan Guaido'nun açıklamalarının ardından da Guaido destekçileri Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınlarına geldi.

Fotoğraf: Rafael Briceno/AA

VENEZUELALI KOMÜNİSTLER NE DİYOR?

Evrensel’e konuşan Venezuela Marksist Leninist Komünist Partisi (PCMLV) yetkilileri “Juan Guaido ve Leopoldo Lopez ile bazı destekçileri Caracas’ın zengin bölgesinde bulunan La Carlota havaalanı yakınında konuşlanmış durumdalar. Bu iç ve dış güçleri harekete geçirmek ve provoke etmek için bir deneme. Şu ana kadar da başka bir gelişme yok. Bunu şiddet olayları ve emperyalist müdahale başlatmak için gerçekleştirilen başka bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Harekete geçenleri "ABD emperyalizmi yanlısı sağcı unsurlar" olarak niteleyen parti yetkilileri, "Emperyalist müdahaleyi derinleştirmek ve şiddeti yaymak üzere harekete geçtiler. Bu yeni provokasyon ne askeri garnizonların ne de halk hareketinin desteğine sahip. Sadece faşist Voluntad Popular (Halk İradesi) partisi ve yöneticileri bu maceraya atılmış durumdalar ve diğer kararsız kesimleri harekete geçirmeye çalışıyorlar” dedi.

PCMLV yetkilileri, eylemin net hedefinin ABD-AB emperyalist blokunun müdahalesinin haklı olacağı düşüncesini yaymak olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, “ABD-AB emperyalistlerinin teşvikiyle harekete geçen ve saldırganlığını artıran bir kriminal abluka ile karşı karşıya olan Venezuela halkı, kendi kaderini tayin hakkını savunabilecek ve sorunlarını kendisi çözebilecek durumdadır” değerlendirmesinde bulundular.

"Bu yüzsüz emperyalist müdahaleyi reddediyoruz” diyen PCMLV yetkilileri, ilerleyen saatlerin Venezuela’nın geleceği açısından kritik olduğunu belirtti.

PCMLV yetkilileri, medya manipülasyonları ve emperyalist iddialar karşısında “Proletarya enternasyonalizminin, ezilen ve sömürülen çoğunluğun çıkarlarının referans alınması” çağrısında bulundu. (DIŞ HABERLER)

Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler