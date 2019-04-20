Venezuela'da muhalefet ve iktidar 1 Mayıs’ta sokakta olacak

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırdı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince desteklenen Guaido, başkent Caracas’ın Chacao semtindeki Bolivar Meydanı’nda düzenlenen mitingde taraftarlarıyla buluştu.

Guaido, “Özgürlük Operasyonu” adını verdiği sivil itaatsizlik ve protesto gösterileri için diğer eyaletlerdeki muhaliflerin hazır olduğunu belirtti.

Guaido ayrıca “Özgürlük Operasyonu” çerçevesinde oluşturulan komitelere kaydedilen aktivistler olan “Özgürlük ve Yardım Komandoları”nın 27 Nisan’da yemin edeceğini duyurdu.

Venezuela’da 1 Mayıs’ta hükümeti desteklemek amacıyla kamu çalışanları ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi taraftarları da sokakta olacak. (Caracas/AA)