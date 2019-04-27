27 Nisan 2019 04:51

Antep’te 1 Mayıs’a çağrı: İşsizliğe karşı alanlarda olalım

On binlerce işçinin işten atıldığı Antep'te işçiler, başta işsizliğe ve kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.

Antep’te 1 Mayıs’a çağrı: İşsizliğe karşı alanlarda olalım

Fotoğraf: Evrensel

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    Ebal ORUNCAK 
    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ
    Antep

    Ekonomik krizin etkileriyle on binlerce işçinin işten atıldığı Antep’te 1 Mayıs Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü yaklaşırken çalışmalar devam ediyor. 1 Mayıs DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TÜRK-İŞ’ in çağrısıyla saat 11:00’da Kırkayak Parkı’nda kutlanacak. 1 Mayıs sürecine dair görüşlerini aldığımız emek örgütleri, yurttaşları bu sene başta işsizliğe ve kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı alanlara çağırdı.

    "KIDEM TAZMİNATI İÇİN ALANDA OLACAĞIZ"

    Açıklanan reform paketi ile krizin faturasının işçilere yüklediğini söyleyen DİSK Antep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, “Bu 1 Mayıs’ın da en önde gelen konusu kıdem tazminatı olacak, iş güvencesi olacak, verginin tabana yayılması gibi söylemler olacak. Yani işçiye, emekçiye açıklamış oldukları reform paketinde verdiği hiçbir şey olmadığı gibi her şey işçinin sırtına yüklenmeye çalışılıyor. Türkiye’nin yüzde birinin yaratmış olduğu krizi yüzde doksan dokuzun sırtına yükleyip yüzde biri kurtarma çabasıdır” dedi. 1 Mayıs sürecine giderken işsizlik oranının yükseldiğini ve Antep’te on binlerce işçinin işten atıldığını belirten Güdücü, “Ülkeyi yönetenler yanlış ekonomi politikalarından dolayı ülkeyi bu hale getirdi. 1 Mayıs alanlarına tüm işçileri, emeği ile geçinenleri, sorunlarımızı haykırmak adına 1 Mayıs’a bekliyoruz” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "EMEKÇİLER İŞ GÜVENCESİ TALEBİYLE KATILACAK"

    1 Mayıs öncesi işyerleri başta olmak üzere hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ersönmez, “Ekonomik kriz ile birlikte kamu çalışanları yüzde yirmi bir fakirleşmiş durumda. Kayıplarımızın karşılanması, vergide adalet en önemli taleplerimizdendir. Buna karşı bizler tüm Türkiye genelinde eylemler yapmaya devam ediyoruz. Bir diğer şey de TİS. 2019 ağustosunda TİS var. Tüm kamu emekçilerini temsil eden sendikalara TİS’e oturmadan önce bir araya oturup emekçilerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, kayıplarını bir arada tutup ortak mutabakat üzerinden hükümetle ortak bir pazarlık yürütmesi talebimiz olacak 1 Mayıs’ta” dedi.  OHAL sürecinde 130.000 civarında kamu çalışanının KHK’lerle sorgusuz, sualsiz ihraç edildiğini vurgulayan Ersönmez, “İş güvencesi, güvenlik soruşturmaları bugün kamu emekçilerinin önünde engel olarak duruyor. Bununla birlikte ihraç edilenlerin işe iadesi bu 1 Mayıs’ta taleplerimizden biri olacaktır” diye konuştu.  Ersönmez, “Antep’te Suriyeli göçmen işçilerinin de sayısı fazla. En güvencesiz koşullarda çalışan Suriyeli işçilere yönelik de çağrımız var. İşten atılmadan mutlak suretle örgütlü bir güçle birlikte hareket etmek gerekiyor” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "EKONOMİK KRİZİN FATURASI İŞÇİYE KESİLİYOR"

    Bu yıl 1 Mayıs’ı ekonomik krizin derinleştiği koşullarda karşıladıklarını belirten Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi Umut Yeğin ise işten atmaların arttığını, Antep’te Ağustos ayından bu yana on binlerce işçinin işten atıldığını söyledi. İşten atılan işçilerin tazminatlarının ödenmediğini, ödense bile eksik ödendiğini belirten Yeğin, patronlara yeni teşvik, kredi ve vergi indirimi gibi destekler sunulurken, işçilerin ise kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasının gündeme getirildiğini dile getirdi. Bunlara karşın yılın başından itibaren Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde irili ufaklı iş bırakma eylemlerinin gerçekleştiğini söyleyen Yeğin, “Ki tüm bu sömürü koşullarının hoşnutsuzluğu yerel seçim sonuçlarına da yansıdı. Cumhur ittifakının oyu Antep’te yüzde 8 civarında geriledi. Ekonomik gidişatı da göz önünde bulundurduğumuzda işçileri, emekçileri sömürü koşullarının artacağı ve iktidara tepkilerinin daha da artacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Yeğin, Emek Gençliği’nin de  geleceksizliğe mahkum edilen liseli, üniversiteli, işçi, işsiz gençler arasında yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

    Fotoğraf: Evrensel

    1 Mayıs çalışmalarını işçi duraklarında, mahallelerinde ve mülteci işçilere iki dilli bildiriler ile yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini ve Başpınar OSB’de işçilerle toplantı yaptıklarını dile getiren Yeğin, özellikle genç işçilerden olumlu tepki aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Dolayısıyla bu yıl ekonomik krizi, işçilerin kıdem tazminatı hakkının elinden alınmaya çalışılmasını, işsizliğin giderek artmasını düşündüğümüzde 1 Mayıs’ın güçlü geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

    "TÜM SORUNLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN"

    En önemli taleplerinin kıdem tazminatı haklarına dokunulmaması olduğunu ve işçiler içerisinde de kıdem tazminatının fona devrine tepkiler olduğunu söyleyen Başpınar işçisi Mikail Kılıçalp ise, işçiler kendilerine yansıtılmayan asgari ücret zammını istediğini dile getirdi. Ekonomik kriz koşullarında gelen zamlarla birlikte alınan ücretlerin de yetmediğini ve zamanında ödenmediğini belirten Kılıçalp, “Başpınar işçileri olarak, insanca yaşanacak bir ücret talebimiz bu 1 Mayıs’ta da önemli taleplerimiz arasında. Fazla mesai ve fazla mesai ücretleri de işçiler arasında tartışılan bir diğer sorun. Ayrıca pazar günleri ve resmi tatillerde işçiler mesaiye kalmak için zorlanıyor, üstelik fazla mesai ücreti normal ücrete göre %50 zamlı verilmiyor. Tüm bu sorunları ortadan kaldırabilmek için 1 Mayıs’ta taleplerimizle yer alacağız” dedi. 

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