23 Nisan 2019 04:13

Antep’te 1 Mayıs çağrısı: Birlikte mücadeleyle değişim olabilir

Antep'te 1 Mayıs öncesinde bir araya gelen işçiler, tüm işçilerin talepleriyle alanlarda olması gerektiğini ifade etti.

Antep’te 1 Mayıs çağrısı: Birlikte mücadeleyle değişim olabilir

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    1 Mayıs öncesi Antep OSB’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler Başpınar İşçi Komitesinin çağrısıyla bir araya geldi. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in de katıldığı toplantıda işçiler ekonomik kriz, yerel seçim, kıdem tazminatının fona devri gibi pek çok konuyu tartıştı. Antep tarihinde önemli yerleri olan direnişlere dikkat çeken işçiler, 1 Mayıs’ta tüm işçilerin talepleriyle alanlarda olması gerektiğini ifade etti. Toplantıda, özellikle bu dönem kıdem tazminatı hakkının korunması için mücadele edilmesi gerektiği de vurgulandı.

    "HANİ AYNI GEMİDEYDİK"

    İşçilerin dikkat çektiği noktalardan biri, kazanılmış haklara göz diken patronların ve iktidarın zenginliklerine zenginlik katarken işçilerin ise her geçen gün sefalete sürüklendiği oldu. Halı dokuma sektöründe çalışan bir işçi, “10 sene önce ben fabrikaya girdiğimde bir tane makine vardı, şu an 10 tane makine var. Bir de iplik fabrikası açtı. 10 sene önce benim evim yoktu, şu an hâlâ yok. Patronun 200 milyon liralık bağ evi var, hani aynı gemideydik” dedi. Başka bir dokuma işçisi de hükümetin kriz karşısında aldığı tutuma değinerek, “Gelen zamların hiçbirinden sorumlu değilmiş gibi davranıyor. Sigorta şirketlerinden sebzeciye kadar herkese ‘Ayağınızı denk alın’ diyor. 17 senedir kendisi yönetiyor ama 17 senedir mağdur” ifadelerini kullandı.

    ÜNALDI’NIN ÖNEMİ

    Halı dokuma ustası olan başka bir işçi ise Antep tarihinde önemli yerleri olan direnişleri hatırlatarak şunları söyledi: “Ünaldı’da 1993’te iki gün grev yaptık, yüzde 100 zam aldık. Sonra dernek kurduk, 1996’ya kadar altı ayda bir en az yüzde 40 zam aldık. 1996’da 20 bin kişi grev yaptık hakkımızı aldık. 2009’da Çemen Tekstil’de greve çıkan işçiler kazandı, sonra sendika sattı. Şimdi artık işçileri bölmek için kademeye göre zam veriyorlar. Biz yine de birlik olmalıyız.”

    "BİRLİKTE MÜCADELE İLE DEĞİŞİM OLABİLİR"

    İşçilerin fabrikalarda kölelik şartlarında çalıştığı, insan yerine konulmadığı, herhangi bir konuda itiraz edenin işten atıldığını vurgulayan çuval fabrikasında çalışan bir işçi, bu sorunların işçilerin birlikte mücadelesiyle çözülebileceğini söylüyor. 1 Mayıs’ın tarihine bakıldığında da aynı şeyi gördüklerini ifade eden işçi, “1 Mayıs’ta işçiler 8 saat iş günü için mücadele etti, kazandı. İstanbul seçimlerinden sonra İmamoğlu, mazbatasını almak için 17 gün mücadele etti, kazandı. Bugünden yarına Başpınar’ı değiştiremeyiz belki ama sabırlı olmalıyız. Yemekhane sorunu için de mesai ücretleri için de kıdem tazminatı için de sabırla mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

    "EN BÜYÜK HİLEYİ KENDİLERİ YAPIYOR"

    Yerel seçimler ve AKP’nin gerilemesi de üzerinde durulan konulardan biri oldu. Sandık sonuçlarının tanınması ve seçilen başkanların göreve başlaması gerektiğini vurgulayan işçiler Bölge illerinde “kayyımcı zihniyet”in devam etmesine tepki gösterdi. KHK’li olduğu gerekçesiyle görevine başlatılmayan belediye başkanlarının, halkın iradesiyle seçildiğini ifade eden işçiler, “En büyük hileyi kendileri yapıyorlar, adaylarının akrabalarının kütüğünü taşımışlar, muhalefete verilen oylar kaybolmuş” diye duruma tepki gösteriyor.

    "KIDEM TAZMİNATINA SAHİP ÇIKILMALI"

    Toplantıda söz alan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, “1 Mayıs, işçilerin talepleriyle en kitlesel şekilde alanlarda olduğu gündür. Bugün de Başpınar işçilerinin en acil sorunu kıdem tazminatının fona devridir. İşçiler için kıdem tazminatı, işsiz kaldığında kullanabileceği, birikmiş borçlarını ödeyebileceği, iş bulana kadar karnını doyurabileceği bir para. Bunu bilen hükümet durumu istismar ediyor, yasa değiştiğinde ‘Tazminata kolaylıkla ulaşılabilir’ şeklinde anlatıyor. Fakat bu değişikliği isteyen aslında patronlardır. İşçiler haklarının gasbedilmesine karşı 1 Mayıs sürecinde ve 1 Mayıs’ta kıdem tazminatına sahip çıkmalı, bunun için mücadele etmelidir” diye konuştu.

    "İŞÇİLER BİRLİK OLMALI, ÖRGÜTLÜ OLMALI"

    Zorunlu bireysel emeklilik sistemini de (BES) hatırlatan Türkmen, “Zaten asgari ücretten sigorta primi kesiliyor, bir de bireysel emeklilik için para kesiyorlar. Bu yasayı bu hükümet çıkardı, işçilerin emekli maaşını, çalışırken aldığı ücretin yüzde 40’ına düşüren hükümet, işçileri bireysel emeklilik sistemine mahkum ediyor” dedi.

    Ülkedeki seçim sonuçlarına da değinen Türkmen, “Belediye başkanları değişmiş olsa da biz biliyoruz ki yine imkanlar halk için kullanılmayacak. Öncekiler ihale yapmakla kalmamış, aynı zamanda belediyenin kasasındaki parayı kendi vakıflarına, kendi cemaatlerine aktarmış. Şimdi ise belki paralar çalınmayabilir ama patronlar için düzen sürecek” ifadelerini kullandı.

    Bütün bunların temelinde işçilerin örgütsüz olmasının yattığını belirten Türkmen, “İşçiler örgütlü olsa, kendi emeğine, kendi işine sahip çıkacak gücü olsa bunların hiçbirini yapamazlar. Ama işçiler örgütsüz olduğu için sadece Başpınar’da işten atılan işçi sayısı 30 bini geçti. İşsiz sayısı 4 milyonun üzerinde. Bunların karşısında durmak için işçiler birlik olmalı, örgütlü olmalı” dedi.

    Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz

    Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz

    “Birbirimize güvenmeye, daha çok konuşmaya ihtiyacımız var”

    “Birbirimize güvenmeye, daha çok konuşmaya ihtiyacımız var”

    Krize karşı taleplerimiz için 1 Mayıs bir fırsat

    Krize karşı taleplerimiz için 1 Mayıs bir fırsat

    Bornova Belediyesindeki kadın işçiler: TİS’in kazanımlarıyla 1 Mayıs’a

    Bornova Belediyesindeki kadın işçiler: TİS’in kazanımlarıyla 1 Mayıs’a

    Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor

    Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor

    ÖNCEKİ HABER

    LCW işçisi: En büyük sorunlardan biri fabrikada kreş olmaması
    SONRAKİ HABER

    Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Erbil, Ceylanpınar ve çok katmanlı siyaset

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    "KCK davası" kumpas mı, değil mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kıbrıs ve Doğu Akdeniz

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Metal iş kolu TİS görüşmeleri için hazırlıklar başlarken

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İnsan değerlidir

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan gübreleme
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci yaşamını yitirdi
    Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci yaşamını yitirdi

    Eski EMEP İzmir İl Başkanı ve EMEP'in kurucularından Cabbar Demirci, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 

    Belaruslu diplomat, komşusu tarafından vuruldu
    Belaruslu diplomat, komşusu tarafından vuruldu

    Ankara'da,Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, komşusu tarafından ağır yaralandı.

    Çanakkale’de iş cinayeti: 20 yaşındaki işçi 5’inci kattan düştü
    Çanakkale’de iş cinayeti: 20 yaşındaki işçi 5’inci kattan düştü

    Çanakkale’de bir otel inşaatında çalışan 20 yaşındaki genç işçi 5. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Ödenmeyen alacakları için eylem yapan işçilere polis saldırdı: 21 gözaltı
    Ödenmeyen alacakları için eylem yapan işçilere polis saldırdı: 21 gözaltı

    Özsüt işçileri, söz verilmesine rağmen aylardır ödenmeyen alacakları için eyleme yaptı. Eyleme polis saldırdı, 21 kişi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz

    Türkiye'de gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı'nın 11. yıl dönümünü sansür, yargı kıskacı, işsizlik ve hükümet baskısıyla karşılıyor.

    Sel nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği Düzce, afet bölgesi ilan edildi
    Sel nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği Düzce, afet bölgesi ilan edildi

    Düzce Valiliği: Sel afeti sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. 

    Macaristan’dan Finlandiya’ya bağımlı basın suçlaması
    Macaristan’dan Finlandiya’ya bağımlı basın suçlaması

    Basın özgürlüğü sıralamasında 87. sırada yer alan Macaristan, Finlandiya’ya ‘bağımlı basın’ suçlamasında bulundu.

    CHP’li Karaca: Medya siyasetin ve ticaretin etkisi altında kalmamalı
    CHP’li Karaca: Medya siyasetin ve ticaretin etkisi altında kalmamalı

    CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi.

    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İsveç’teki Viking kenti Birka yıkımın eşiğinde
    İsveç’teki Viking kenti Birka yıkımın eşiğinde
    Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu
    Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan yavru Caretta caretta'lar denizle buluştu
    Twitter'da kimliğini açıklayacağını söyleyen eşcinsel futbolcu hesabını kapattı
    Twitter'da kimliğini açıklayacağını söyleyen eşcinsel futbolcu hesabını kapattı
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Thunberg siyasetçileri bu kez Fransa'dan uyardı: İklim için bilimle birleşin
    Thunberg siyasetçileri bu kez Fransa'dan uyardı: İklim için bilimle birleşin

    Dünya çapında öğrenci gösterilerine öncülük eden Greta Thunberg, Fransa Parlamentosunda yaptığı konuşmayla bir kez daha küresel ısınmaya dikkat çekti.

    Türkiye, F-35’in parça üretiminden de çıkarıldı
    Türkiye, F-35’in parça üretiminden de çıkarıldı

    F-35’in üretici firması Lockheed Martin, Türkiye’nin parça üretiminden çıkarıldığını açıkladı.

    Krizde aile bütçesinden kesilen ilk kalem: Turizm harcaması
    Krizde aile bütçesinden kesilen ilk kalem: Turizm harcaması

    Ülkedeki ekonomik krizden turizm sektörü de etkilendi. Bazı seyahat acenteleri küçülmeye giderken, enflasyonun artmasıyla birlikte yerli turist de uzun süreli tatilleri tercih etmez oldu.

    DEÜ'deki taşınma kararı ve görevden almalara karşı dava açıldı
    DEÜ'deki taşınma kararı ve görevden almalara karşı dava açıldı

    Dokuz Eylül Üniversitesinde akademisyenlerin görevden alınması ve GSF binasının taşınması kararları yargıya taşındı.

    GÜNCELLENDİ
    Memur-Sen'den emekçileri bölecek sözleşme talebi: Kendi üyelerine çift ikramiye
    Memur-Sen'den emekçileri bölecek sözleşme talebi: Kendi üyelerine çift ikramiye

    Memur-Sen 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde maaş zammı için talebini açıkladı ve sözleşme ikramiyesinin Memur-Sen üyelerine bir kat fazla verilmesini talep etti.

    Almanya’da bir ırkçı saldırı daha: Eritreli mülteciyi öldürüp intihar etti
    Almanya’da bir ırkçı saldırı daha: Eritreli mülteciyi öldürüp intihar etti

    Almanya'da ırkçı cinayetler yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Hesen'e bağlı Wächtersbach’ta Eritreli mülteciyi kurşunlayarak öldüren saldırgan intihar etti.

    Şule Çet davası avukatı Tatar: Dosyada adli tıp delili çok fazla
    Şule Çet davası avukatı Tatar: Dosyada adli tıp delili çok fazla

    Şule Çet davası avukatlarından Onur Tatar, son duruşmada verilen kararları ve hukuki süreci Evrensel’e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çavuşoğlu: ABD'nin yeni önerileri tatmin eder düzeyde değil
    Çavuşoğlu: ABD'nin yeni önerileri tatmin eder düzeyde değil

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD’den gelen önerileri tatmin edici bulmadığını söyledi.

    OSTİM işçileriyle kriz paneli: Ülkenin kaderini emekçiler değiştirebilir
    OSTİM işçileriyle kriz paneli: Ülkenin kaderini emekçiler değiştirebilir

    EMEP Yenimahalle İlçe Örgütü, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve Gazete Duvar Yazarı Hakkı Özdal'ın katılımıyla “Kriz, Ne Yapmalı?” paneli düzenledi.

    Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz
    Soylu: Afrika'dan gelmiş, 10 liraya saat satıyor, müsaade etmeyeceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da mültecilere karşı operasyonların kayıtlı olmayan mültecilere yönelik olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Cezaevinden tahliye edilen Hakan Atilla'yı İstanbul'da Berat Albayrak karşıladı
    Cezaevinden tahliye edilen Hakan Atilla'yı İstanbul'da Berat Albayrak karşıladı

    Geçtiğimiz gün tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi. Atilla'yı İstanbul'da Bakan Berat Albayrak karşıladı.

    Evrensekiz Belediyesinin çok sayıda köpeği öldürdüğü iddia edildi
    Evrensekiz Belediyesinin çok sayıda köpeği öldürdüğü iddia edildi

    Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz Belde Belediyesi tarafından çok sayıda köpeğin öldürülüp gömüldüğü iddia edildi.

    Erdoğan'ın Lozan mesajında Doğu Akdeniz ve Suriye vurguları
    Erdoğan'ın Lozan mesajında Doğu Akdeniz ve Suriye vurguları

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü mesajında "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir" dedi.

    Aydın’da 64 yeni JES ihaleye çıkarıldı
    Aydın’da 64 yeni JES ihaleye çıkarıldı

    Aydın'da 64 jeotermal arama, 7 jeotermal kaynak işletme ve 39 doğal mineralli su ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

    Mültecilere verilen süreyi yorumlayan uzmanlar "Mülteci hukuku uygulansın" dedi
    Mültecilere verilen süreyi yorumlayan uzmanlar "Mülteci hukuku uygulansın" dedi

    İstanbul’da mültecilerin il dışı ve sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmesini değerlendiren uzmanlar, “Önce mülteci hakları tanınmalı, mülteci statüsü kabul edilmeli” dedi.

    ABD’nin göçmen kamplarında bir insanlık dramı yaşanıyor
    ABD’nin göçmen kamplarında bir insanlık dramı yaşanıyor

    ABD'de Trump'ın göçmen karşıtlığı milletvekillerini dahi hedef alırken bir yandan da sınırdaki göçmen kamplarındaki insanlık dışı koşullara karşı farklı kesimlerin ortak mücadelesi büyüyor.