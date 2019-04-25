Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına yine izin yok

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

MA'nın verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde de valilik yetkilileriyle görüşen heyete, sözlü olarak Taksim Meydanı’nın kutlamaya açılmayacağı aktarıldığı belirtildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler Taksim’de anıldı