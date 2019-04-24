Adana'da 1 Mayıs çalışmaları engelleniyor

Adana'da, 1 Mayıs hazırlıklarına devam eden Emek Partisi (EMEP) ve Halkevleri üyeleri, çalışmaları sırasında polislerin engellemeleriyle karşı karşıya kalıyor.

Polis, EMEP ve Halkevleri üyelerinin afiş yapmasını engelledi ve Kabahatler Kanunu'ndan para cezası uyguladı.

Emek Partisi Adana il örgütü 1 Mayıs faaliyetlerinin engellendiğini açıkladı. Bildiri dağıtımı yapan Emek Partisi yönetici ve üyeleri sürekli polisin keyfi engellemeleri ile karşılaştıklarını söyledi.

"AFİŞ ASMAMIZ ENGELLENDİ, ARACIMIZ ZORLA ARANDI, GÖZALTIYLA TEHDİT EDİLDİK"

Emek Partisi imzalı "İş, ekmek, özgürlük yaşasın 1 Mayıs" yazılı ve "İş, eğitim, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlara" yazan Emek Gençliği imzalı afişleri yapan Emek Partisi yönetici ve üyeleri polis tarafından engellendi.

Afiş asan parti üyeleri iki saat boyunca keyfi olarak bekletildiklerini anlattı. Afişlerin bulunduğu aracı da zor kullanarak arayan polisler, EMEP'lileri gözaltına almakla tehdit etti.

İki saatlik bekletilmenin ardından polisler, üyelere kabahatler kanunundan para cezası uyguladı.

İlerleyen saatlerde ise aynı bölgede afiş yapmak isteyen Halkevleri üyeleri de benzer uygulamalara maruz kaldı. Afiş yapmaları engellendi ve kabahatler kanunundan para cezası uygulandı. (Adana/EVRENSEL)