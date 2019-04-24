İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir’de İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için sendikaların, odaların ve kitle örgütlerinin çalışmaları sürüyor. Tertip komitesinde DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk İş Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu yer alıyor.

Tertip Komitesi üyeleri Gündoğdu’da saat 14.00’te yapılacak olan 1 Mayıs’ta ana gündemlerinin kıdem tazminatı olacağını söylüyor. Kıdem tazminatının iş güvencesi anlamına geldiğine dikkat çeken sendika temsilcileri güvenceli iş talebiyle alanlarda olacaklarını söylüyor.

KIDEM TAZMİNATI, İŞSİZLİK VE ZORUNLU BES'E KARŞI

1 Mayıs’ın ana gündem maddesinin kıdem tazminatı olacağını söyleyen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Aslında Bakan Albayrak kıdem tazminatının fona devredilmesi gibi reform paketi sunmamış olsaydı, kriz ve işsizlik üzerinden 1 Mayıs şiarını belirleyip demokrasiyi yeniden tanımlama adına 1 Mayıs alanlarında olacaktık. Fakat reform paketi adı altında emekçilere yoğun saldırıların geleceğini düşünerek, 1 Mayıs’ta kıdem tazminatı, işsizlik ve zorunlu BES’e karşı alanlarda olacağız. 16 tane ana başlığımız var sadece bunlar da değil, kadın cinayetlerinden çocuk istismarlarına, KHK’lerden barışa kadar, tertip komitesinin tüm çalışmaları bu yönde sürüyor” dedi.

İşçi ve emekçi semtlerde, yoksul mahallelerde, işçi havzalarında 1 Mayıs’a katılım çağrısı yapacaklarını belirten Sarı, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra demokrasiyi yeniden temin edebilmek için bu 1 Mayıs’ın kitlesel olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"GÜVENCELİ GELECEK HAKTIR"

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal, 1 Mayıs’a giderken çalışmaları özellikle işyeri bazlı yürüttüklerini dile getirdi. İşsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadelenin en önemli başlıklardan biri olacağını vurgulayan Vardal, “Ayrıca KESK’in yürüttüğü güvencesizliğe dönük bir çalışma var. Özellikle kıdem tazminatına yönelik gasp tutumundan sonra önümüzdeki dönem başlıklardan biri kamu emekçilerinin iş güvencesi olacak. ‘Güvencesizliğe son, güvenceli iş, güvenceli gelecek haktır’ kapsamında hem 1 Mayıs’ı içine alan hem de iş kolumuzun özgün taleplerini dile getiren bir kampanya 24 Mayıs’a kadar sürecek. 1 Mayıs da bu sürecin alanda ifade edildiği bir gün olacak” dedi.

Önümüzdeki hafta ve 1 Mayıs’ın içinde olduğu hafta da KESK genel merkez yöneticilerinin katılımıyla bir çalışma yürüteceklerini belirten Vardal, “Bireysel emeklilikteki süreç de en önemli çalışmalarımızdan biri olacak. Ayrıca her iş kolunun özel mücadele alanları olacak. Sağlık hakkının ticarileştirilmesine ilişkin mücadele, eğitim iş kolunda eğitimin dönüşümüne karşı yürütülecek mücadele... Esnek güvencesiz çalıştırmaya karşı bütün iş kollarında mücadele... Kadın cinayetlerine karşı da özgürlük, demokrasi ve barışa ilişkin taleplerimizi de dile getireceğiz” diye konuştu.

"KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA"

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise “Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bu sene kitlesel olarak Kocaeli’de kutlayacaklar 1 Mayıs’ı. Biz İzmir Bölge Temsilciliği olarak Türk-İş’e bağlı sendikalarla birlikte TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve İzmir Barosuyla birlikte yine ortak bir platform oluşturduk. Yine Gündoğdu Meydanı’nda kutlayacağız 1 Mayıs’ımızı. Öncelikli talebimiz kıdem tazminatıma dokunma olacak. Onun yanı sıra çocuk işçilik, emeklilikte yaşa takılanlar, kadına şiddet, doğanın talanı... Bu sorunlar için de taleplerimiz olacak” dedi.

"KENTLERİN YAĞMALANMASINA KARŞI"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın ise “Bu ekonomik kriz çerçevesinde hem krizin faturasının emekçilere ödetilmemesinin hem de ekonomik kriz nedeniyle Türkiye ekonomisinin ve demokrasisinin tekrar ele alınması gerektiğini yansıtan bir çalışmamız olacak” dedi.

Kentlerin özellikle krizden dolayı yağmalamasına karşı alanlarda olacaklarını belirten Yalçın, “Doğal yaşam alanlarının, kent kültürünün korunması çerçevesinde taleplerimiz ile alanda olacağız. Buna yönelik çalışmalarımız üye öğrenci ve meslektaşlarımız ile devam ediyor. Her zamankinden daha kalabalık bir 1 Mayıs bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

ÇANAKKALE’DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Çanakkale’de 1 Mayıs Tertip Komitesi, basın açıklaması ile işçi ve emekçileri 1 mayıs’ta düzenlenecek kutlamaya davet etti.

Çanakkale’de 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor. DİSK, KESK, Kamu-İş, TTB, TMMOB’nin oluşturduğu tertip komitesi yaptığı çağrıda emekçileri, 1 Mayıs günü eski salı pazarında saat 13.00’te toplanmaya çağırdı. Tertip komitesi buradan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş yapılacağını bildirdi.

Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri de 1 Mayıs için kentin çeşitli yerlerinde stant açarak 1 Mayıs’a çağrı yapıyor. (Çanakkale/EVRENSEL)

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