DİSK'e bağlı sendikalar Kıraç'ta işçilere seslendi, 1 Mayıs'a çağırdı

DİSK’e bağlı Gıda-İş, Cam Keramik-İş ve İletişim-İş sendikaları, 1 Mayıs’a günler kala Esenyurt Kıraç’ta mesaiye giden işçilere ve emekçilere seslendi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı bildiri dağıtımında, işçilere 1 Mayıs günü işsizliğe, bireysel emekliliğe (BES) ve kıdem tazminatının gasbına karşı iş, adalet özgürlük için alanlarda olma çağrısı yapıldı.

İşe gitmek için servis bekleyen işçilere seslenen Arzu Çerkezoğlu, "Önümüzdeki hafta çarşamba gününe denk gelen işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, bütün dünyada beş kıtada, yüzlerce ülkede tüm dünya işçi sınıfı tarafından kutlanan gündür. 1 Mayıs ülkemizde de resmi tatildir. O gün bütün işçiler taleplerini, yaşadıkları sıkıntıları ve gelecek dünya düşlerini haykırmak için alanlarda, meydanlarda, sokaklarda olacak" dedi.

ÇERKEZOĞLU: KRİZİN YÜKÜNÜ ÖDEMEMEK İÇİN ALANLARDA OLACAĞIZ

Krizin faturasının işçilere, emekçilere ödetilmek istendiğini de belirten Çerkezoğlu şöyle devam etti: İşsizlikle, ödenmeyen ücretlerimizle ve kıdem tazminatı hakkımızın gasbedilmesiyle bu krizin bütün yükü bizlere yıkılmak isteniyor. Türkiye borçlu bir ülkedir evet ama bu borç işçi sınıfının borcu değildir. İşçi sınıfı alacaklıdır. Yıllardır ürettiğimiz değerden payımızı alamadığımız için alacaklıyız ve bu ekonomik krizin yükünü bizlere ödetmek isteyenlere karşı iş, adalet, özgürlük talebiyle 1 Mayıs'ta alanlardayız.

KIZILYER: SENDİKAL HAKLARIMIZI SAVUNALIM. ÖRGÜTLENELİM

Gıda-İş Marmara Bölge Sorumlusu İbrahim Kızılyer ise işsizliğe dikkat çekerek "İşçiler fabrikalarda iş bulamıyor, güvenlik bölümlerinde iş formları birikmiş durumda. 50 yaşına gelenler, emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamıyor. Bir işe girmek isteyen 35 yaşındaki insanlara 'yaşlısın' diyorlar. Peki bu insanlar nasıl yaşayacak? 1 Mayıs’ta bu sorunları dile getirmek için alanlara çıkalım, birleşelim, sendikal haklarımızı savunalım, örgütlenelim’’ dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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