Esenyurtlu kadınlar talepleriyle 1 Mayıs’ta alanda olacak

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 1 Mayıs öncesi kadınlar, Emek Partisinin çağrısıyla bir araya geldi. Kadınlar talepleriyle alanlarda olacaklarını vurguladı.

1 Mayıs’ta kendi talepleriyle alanlarda olacaklarını belirten kadınlar, evde, okulda işyerlerindeki kadınlarla taleplerini nasıl ortaklaştıracaklarını konuştu. Emek Partisi Esenyurt İlçe Yöneticisi Gülsen Sayhan, “17 yıllık AKP iktidarının en mağdurları kadın işçilerdir. Hem sokakta hem işyerinde maruz kaldığımız dışlanmalar, sözlü ve fiziksel tacizler, korkular, kadın cinayetlerinin artması hayatın her alanında yaşadığımız gerçeklerdir. Bu seçim sonuçları gösteriyor ki kadınlar birlik olup sandıkta iradelerini gösterdi, tek adam rejimine ‘hayır’ dediler. Kadınlar Esenyurt’ta 1 Mayıs’a katılımı daha da büyütmek için, 1 Mayıs’ı daha kitlesel yapmak için mücadele etmeli” dedi.

Yerel seçim sonrası “Değiştirebileceklerinin” gücünü daha da fark ettiklerini ve umutlandıklarını ifade eden kadınlar, 1 Mayıs’ta birlikteliklerini sağlayacaklarını ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)